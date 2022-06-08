9’uncu Science Expo, Türksat’ın desteği ile başlıyor

Türksat’ın desteği ile gerçekleştirilecek olan 9’uncu Science Expo 9-12 Haziran tarihlerinde TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak.

16 farklı meslek grubunu yarıştıran Meslekler Yarışıyor, Hackathon Yarışması, Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması, bilim gösterileri, bilim söyleşileri, İnsansız Hava Araçları Yarışması ile bilimsel atölye çalışmaları ve firmaların teknolojilerini sergilediği stantlara ev sahipliği yapan 9’uncu Science Expo 9-12 Haziran tarihlerinde TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Etkinliğe iletişim desteği sağlayan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Akıllı Kavşaklar Projesi yürüten Türksat A.Ş. Turkish Airlines Science Expo’da Bilişim Akıllı Çözümler ekibinden Program Yöneticisi ve Proje Yöneticileri ile birlikte kendine ayrılan stantta yerini alacak. Ayrıca Türksat ilk ve tek çocuk projesi “Ben Bir Uydu Olsam” ile küçük ziyaretçilerini karşılayacak.

2012 yılından bu yana 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan 9. Turkish Airlines Science Expo’nun bu yıl en az 200 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.