6 Adımda İnstagram’da Etkileşimi Artırın

Sosyal medya pazarı yeni mecraların katılımıyla büyümeye ve rekabet etmeye devam ediyor. Özellikle kişiler ve markalar için büyük bir gelir kapısı haline gelen İnstagram’da geniş kitlelere ulaşabilmek büyük önem taşıyor.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, kullanıcıların sadık kalması ve yeni kullanıcıların dahil olması amacıyla değiştirilen İnstagram algoritmasında daha fazla etkileşim elde etmenin ipuçlarını anlatıyor.

İnstagram’ın Tüm Araçlarını Kullanın

Birinci kural, İnstagram’ın her aracını kullanılıyor olması gerekiyor. Yani sadece post paylaşımı değil, hikâye ve reels paylaşımları da yapılmalı. 15-20 saniyelik reels paylaşımları, etkileşimi artıran en önemli faktörlerden. Son dönemde özellikle reels reklamları önemli görünürlük sağlıyor. Kimi zaman yeni açılmış sayfaların bile reels videolarının milyonlara ulaştığını görebiliyoruz. Burada trendleri iyi takip etmek gerekiyor. Her gün kendini yenileyen birçok farklı içerik bulunuyor ve bu trendlere uygulayarak yapılan paylaşımlar ile etkileşim elde ediliyor. Popüler müzik kullanılarak oluşturulan reels paylaşımlarında etkileşimin yüksek olduğunu görüyoruz. Trendleri takip etmek için kaynağınız Tiktok olabilir. Reels videolarında ilk 2-3 saniye çok önemli. İlk saniyelerde ilgi çekildiğinde kullanıcı videoyu izlemeye devam ediyor ve bu da etkileşim olarak yansıyor.

İçerikleriniz Düzenli ve Konsept Tasarım Şekilde Paylaşın

Hesabınız işletme ve içerik üreticisi unvanına sahipse mutlaka içeriklerinizi konsept bir tasarım oluşturarak paylaşmalısınız ve mutlaka kendi düzeninizi oluşturmalısınız. Zamanlama olarak haftalık veya günlük paylaşacak şekilde içeriklerinizi belirlemeniz gerekiyor. İçerik elbette önemli, ancak sunulma tarzı da görsel olarak cezbedici olmalı. Kullanıcılara görsel bir şölen sunmalı ve daha çok vakit geçirmeleri için keyifli bir alan sağlamalısınız. Kullanıcı, hesabınız için büyük emek harcadığınızı fark ettiğinde beğenisini sizinle etkileşime geçerek gösterecektir.

Ürünlerinizi Bilgilendirici Metinlerle Destekleyin

Etkileşimi artırmak için özellikle İnstagram’ın keşfet bölümüne düşmek çok önemli. Keşfet bölümünde yer almak için mutlaka bilgilendirici paylaşımlar yapmalısınız. Tanıtımını ve satışını gerçekleştirdiğiniz ürünün özellik ve faydalarını ön plana çıkaran 2-3 cümleden oluşan bir metin ile paylaşmanız daha etkili olacaktır. Kullanıcılar, daha fazla bilgiye ulaşmak adına hesabınıza göz atacak ve etkileşiminiz artacaktır. Burada çok uzun metinler değil, hap bilgiler paylaşmanız önemli. Aynı zamanda bilgilendirici içeriklere link koyarak da kullanıcıların direkt ürüne ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Paylaşımlarınıza Kullanıcıları Dahil Edin

Hikaye paylaşımlarında mutlaka kullanıcıları dahil edebileceğiniz içerikler üretin. Örneğin, soru-cevap, anket ve oylama yaparak etkileşimi artırabilirsiniz. Konuların dikkat çekici olması etkileşimin artmasını sağlayacaktır.

Kullanıcılarla Etkileşime Geçin

Hesabınızda ne kadar çok etkileşime geçer ve vakit geçirirseniz paylaşımlarınızın da görünürlüğü o kadar artış gösterecektir. Sizi takip edenleri takip edebilir, beğeni ve yorumlarla diğer hesaplarla iletişime geçebilirsiniz. Sadece paylaşım yapan bir hesap değil, iletişim halinde olan bir hesap olmanız gerekiyor. Paylaşımlarınıza yorum yapan kullanıcılara mutlaka yanıt vermek veya direkt mesajlara hızlıca dönmeniz sadık takipçilerinizin olmasını sağlayacak bu kullanıcıların yeni takipçi getirmesini sağlayacaktır.

Sponsorlu Reklamlara Bütçe Ayırın

Hedef kitlenize ulaşmada en kesintisiz yol, şüphesiz sponsorlu reklamlardır. Hedef kitle kriterlerinizi oluşturarak düşük bütçeler ile doğrudan potansiyel takipçilerinize ulaşabilirsiniz. Sponsorlu reklamlarda en önemli etken, içeriğin dikkat çekici olarak tasarlanmasıdır. Özel bir konsept veya merak uyandıran bilgiler ile içerik paylaşmak kullanıcıların ilgisini çekmenizi sağlayacaktır. Doğru içerik ile kurgulanan sponsorlu ilanlarda 5-15K takipçi elde edilebilir.