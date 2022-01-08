5’inci Denizaltının Komuta Kontrol Sistemi de teslim edildi

HAVELSAN, REİS Sınıfı denizaltılar için geliştirilen Komuta Kontrol Sistemini, 5. Denizaltı Seydi Ali Reis’e kurulması için Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderdi.

HAVELSAN, REİS Sınıfı denizaltıları için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemini, 5. Denizaltı olan Seydi Ali Reis’e kurulması için Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

“Denizaltılarımıza komuta kontrol sistemlerini entegre etmeye devam ediyoruz! REİS Sınıfı denizaltılar için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemini 5. Denizaltı Seydi Ali Reis için Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderdik. Hayırlı olsun!”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesi olarak yürütülen Yeni Tip Denizaltı projesinde denizaltıların yapımı sürerken, alt sistemlerin entegrasyonu da devam ediyor. Daha önce 4 denizaltı için 4 adet Denizaltı Komuta Kontrol Sisteminin kabulü yapılmıştı. Son olarak 5. Komuta kontrol sistemi de REİS Sınıfı Denizaltılarının beşincisi olan Seydi Ali Reis’e kurulmak üzere DzKK Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderildi. HAVELSAN, sistemin kurulumunu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistemin Fabrika Kabul Testleri SSB ve DzKK personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

HAVELSAN; Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında denizaltının beyni olarak nitelendirilen komuta kontrol sistemi başta olmak üzere birçok sistem ve yazılımın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. REİS Sınıfı Denizaltılarda HAVELSAN’ın geliştirdiği Savaş Yönetim Sistemi yazılımı kullanılıyor. Ayrıca, Komuta Kontrol Sisteminin tüm yazılım kaynak kodunun konfigürasyon yönetimi, sistem entegrasyon ve testi HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Bu amaçla HAVELSAN’ın Ankara’daki tesislerinde denizaltında bulunan donanım ve yazılımlarının birebir eşleniğinin yer aldığı Karaya Konuşlu Test Sistemi (KKTS) kuruldu.

Bunun dışında, Yeni Tip Denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi de (DBDS) HAVELSAN tarafından geliştirildi. Gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanılan DBDS’nin denizaltı bünyesindeki 105 farklı birim ile kesintisiz entegrasyonu sağlanıyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesinde HAVELSAN tarafından üstlenilen sistemlerde gösterilen üstün başarı, çalışmaları başlayan Milli Denizaltı Projesindeki başarıların habercisi olarak görülüyor.