5G Wild Rift mobil turnuvası düzenlenecek

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, uluslararası online oyunu Riot Games ile yeni bir işbirliğine imza attı. Geçen yıl piyasaya sürülen “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu FreeZone Gaming portföyüne ekleyen Vodafone, FreeZone’lu gençlere “Wild Rift”i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunuyor.

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone, uluslararası online oyunu Riot Games ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu kapsamında 4 yıldır başarıyla sürdürdüğü işbirliğinin kapsamını genişletti. FreeZone Gaming portföyüne “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu da ekleyen Vodafone, FreeZone’lu gençlere “Wild Rift”i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunuyor. Vodafone FreeZone ve Riot Games, 30 Haziran’da Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

Vodafone FreeZone ve Riot Games işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul’un katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı.

“Espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık”

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018’den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz sınırsız GB’ların yanı sıra FreeZone’a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli bedava oyun için para veriyoruz. 2018’den bu yana 1,5 milyon TL değerinde destek verdik. Şimdi de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun faydası sunmak üzere harekete geçtik. FreeZone’luların paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, ‘League of Legends: Wild Rift’ mobil oyununu ekledik. ‘Wild Rift’ oyunu sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor. Sunduğumuz Garantili Bit Hızı özelliğiyle, şebekemizde önceliklendirilen FreeZone’lular bu oyunu oynarken en düşük ping garantisine sahip oluyor. Ayrıca, Riot Games ile birlikte ülkemizin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyeceğiz. ‘Wild Rift’ işbirliğimizle sektörde yeni bir sayfa açacak olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm oyunseverleri turnuvamızı takip etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Öncelikli hedefimiz, oyun deneyimini en üst düzeyde tutmak”

Riot Games olarak, uzun yıllardır dijital oyun ekosisteminin bayrak taşıyıcılığını üstlediklerini ifade eden Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, “Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularımıza tüm koşullarda en üst düzey oyun deneyimi yaşatmak öncelikli hedefimiz. Mobil oyun dünyasında pek çok ilke imza atan Wild Rift, teknik detaylarından tasarımına, müziklerinden oyun içi yeniliklerine kadar uzun yıllar boyunca büyük emekler verdiğimiz bir ürünümüz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Wild Rift’in 2021 Tasarım Ödülü’nü kazanması da bizleri çok heyecanlandırarak onurlandırdı. Gerek oyuncularımızdan gerekse diğer paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerden doğru yolda olduğumuzu anladığımız Wild Rift, bizler için yepyeni bir deneyim yolculuğuna açılan bir kapı oldu. Bu yolculukta elbette tüm paydaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu kapsamda, geçmişte de birlikte oyuncularımza pek çok yenilik sunduğumuz Yeni bir işbirliğine daha imza atmaktan çok mutluyuz. Merkezinde ‘oyuncu deneyimi’ olan bir şirket olarak, bu işbirliğiyle oyuncularımıza ve sektörümüze sunduğumuz faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Riot Games Türkiye olarak her zaman oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FreeZone Gaming portföyüne “Wild Rift” eklendi

Vodafone FreeZone, “Wild Rift” işbirliğiyle, gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmaya devam ediyor., halihazırda FreeZone’lu gençlere hediye olarak verdiği oyun faydalarına ek olarak, paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu da ekledi. Böylece FreeZone’lular, paketlerinde daha fazla sayıda kotadan yemeyen oyun uygulamasına sahip olabiliyor. “Wild Rift” oyunu sadece FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor.

FreeZone Gaming kullanıcıları, sahip oldukları tarifeye göre 2 GB ya da sınırsız GB kazanıyor. FreeZone Gaming porföyünde “Wild Rift”in yanı sıra “Twitch, Discord, PubG Mobile, Teamfight Tactics Mobile, Zula Mobile” oyunları da bulunuyor. FreeZone’lular, her ay hediye Riot Points, Steam Cüzdan, PubG Mobile UC, Zula Altını gibi kampanyalardan da dilediklerini kullanabiliyor.

En düşük ping garantisi

FreeZone’lu gençlerin oyun deneyimini de iyileştiriyor. Yeni nesil kapsamasıyla mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, sunduğu Garantili Bit Hızı (GBR - Guaranteed Bit Rate) özelliğiyle, şebekesinde önceliklendirilen FreeZone’lulara “Wild Rift” oyununu en düşük ping garantisiyle oynama imkânı sunuyor. Kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara maksimum hız ve minimum gecikme süreleri sağlamayı hedefleyen Vodafone, oyuncuların “Wild Rift” platformundaki gecikme süresinde normal Vodafone kullanıcılarına göre 10 ms’ye varan iyileşmeler sağlarken, 60 ms’den yüksek gecikme yaşanma ihtimalini de yarı yarıya azaltacak.

Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası

Vodafone FreeZone ve Riot Games ayrıca, Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. Riot Games Espor Sahnesi’nde 30 Haziran’da “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla gerçekleştirilecek turnuvaya toplam 1200 başvuru alındı. 4 takım halinde 20 kişinin yarışacağı ve takım kaptanlarının gaming influencer’ları “Zeonn” (Necati Akçay), “Immortoru” (Furkan Tekeş), Tolgahan “Oyunbros” Türkben ve “Miafitz”den (Gözde Demiral) oluşacağı turnuvada, geriye kalan 16 oyuncu sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllüleri kapsayacak. Turnuvaya takım kaptanları ve shoutcaster’lar Riot Games Espor Sahnesi’nden, 16 gönüllü ise pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden katılacak. Espor Sahnesi’ndeki takım kaptanları oyuna 5G altyapısıyla bağlanacak ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynayacak. Turnuva canlı yayını da 5G üzerinden verilecek. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesaplarından izlenebilecek.