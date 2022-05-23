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5G Teknolojisi İçin İlk İmzalar Atıldı

Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G’nin ülkemizde tanıtımı ve etkin bir şekilde kullanımı amacıyla Hannover Fairs Turkey, Vodafone Business, Nokia ve MEXT arasında gerçekleşen iş birliği için karşılıklı imzalar MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te atıldı.

Bilim ve Teknoloji 23.05.2022, 20:52
5G Teknolojisi İçin İlk İmzalar Atıldı

İmza törenine, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Klar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Deniz Erzincan, MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem ve diğer yetkililer katıldı.

8-11 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan WIN EURASIA Fuarı, Türkiye’nin endüstriyel otomasyon ve robot otomasyon teknolojilerinin bir araya geldiği ve Türkiye’nin endüstriyel 5G senaryolarının sahne alacağı platform olarak öne çıkıyor. 

5G Üzerinden İlk Kez Gerçekleştirilen Robotik El ve İnsan-Robot Etkileşimleri

WIN EURASIA fuarı öncesi, Vodafone 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) üzerinden test sinyaliyle ilk kez denenen ve Mitsubishi Electric Türkiye tarafından tasarlanan insan-robot etkileşimiyle gerçek zamanlı “Humanoid Robotik El” kontrolü sağlayan 5G senaryosu gerçekleştirildi. Projede insan iş gücünü asiste eden MELFA ASSISTA cobot teknolojisi, 5G ağı üzerinden kablosuz veri transferiyle insansı robot kontrolünü sağladı. İç haberleşmesi CC-Link IE TNS üzerinden sağlanan projeyle birlikte gelecekte 5G üzerinden yapılacak uzaktan ameliyatların önü açılmış oldu.

Yine Vodafone 5G’nin Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisinin kullanıldığı; SICK, Universal Robots ve Schunk ortaklığıyla sergilenen diğer endüstriyel 5G senaryosunda ise insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi gerçek zamanlı olarak gösterildi. Hannover Messe 2019’da ilk defa sergilenen proje SICK, Universal Robots ve Deutsche Messe iş birliğiyle dünyada ticarileştirilmiş ilk endüstriyel 5G projesi olma özelliğini taşıyor ve kablosuz haberleşmeyle düşük gecikmeli, yüksek güvenilirlikli üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlıyor.

5G Nedir?

5G, beşinci nesil hücresel ağ teknolojisine verilen genel bir isim olarak tanımlanıyor. 4.5G’den farklı olarak 5G, 10 kata kadar daha düşük gecikme süreleri, daha yüksek hız ve aynı anda daha fazla cihazın iletişim kurabilmesine imkan veriyor. 5G’nin, 2035 yılına kadar küresel ekonomi de 13.2 trilyon $ katma değer yaratması bekleniyor, bu değerin 4.7 trilyon dolarının üretim sektöründe gerçekleşeceği düşünülüyor. 

“Kablosuz geleceğe giden yol”

İmza töreninde konuşma yapan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, atılan imzalarla kablosuz geleceğe giden yola çıktıklarını belirterek “Tüm dünya 5G’yi ve yaşamımıza getirdiği yenilikleri konuşuyor, paylaşıyor. Henüz 5G iletişim teknolojisiyle tanışmayan Türkiye endüstrisi ve sanayisi de ilk kez halka açık bir etkinlikte bu teknolojiyi yakından tanıma olanağını WIN EURASIA 2022 Fuarı’nda bulacak. Vodafone Business Ana Sponsorluğu, Nokia Çözüm Partnerliği, MEXT ve Deutsche Messe iş birliğiyle hedeflenen; 5G alanında özellikle farklı endüstrilerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmaları yürütmek, imalat sanayiini teşviklendirmek ve sektöre katma değer kazandırmaktır. 5G Arena’da ziyaretçileri bekleyen en büyük fırsat ise 29 firma ile yaptığımız iş birliği sonucunda fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanım örneklerini deneyimlemek olacak. Böylelikle WIN EURASIA 2022, 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini fuar alanında kullanıma sunan Türkiye’deki ilk endüstri fuarı olacak.” dedi. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Vodafone olarak Türkiye’ye çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sunacak 5G teknolojisini müşterilerimize sunmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 5G konusundaki global bilgi birikimimiz ile platform desteği ve modül tedariki alanlarında öncü rol üstleniyoruz. Sanayide dönüşümde 5G nerede olacak dediğimizde insanların ve nesnelerin birbirlerine bağlanmasına olanak sağlayan, işletme kullanımına özel sunulan bir şebeke olan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) hizmetimiz devreye giriyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamlayarak MEXT'in 5G sağlayıcısı olduk. MEXT çatısı altında tüm Türk sanayisine sunulan ve Türkiye’nin uçtan uca entegre ilk dijital üretim tesisi olan Dijital Fabrika; kurulumu tamamlanan 5G MPN ile garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, üretimin dijital geleceği adına yeni bir dönem başlattı.”

Özgür Erzincan, Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi: 5G teknolojik olarak devrimsel bir teknoloji. Bu teknolojinin Türkiye için iki açıdan önemi çok büyük. İlki 5G’nin Endüstri 4.0’un omurgası olması. 5G, sensörler ve bağlı nesnelerle, makineden makineye ve makineden insana tüm iletişim senaryolarını mobilite destekli olarak, kablosuz, düşük gecikmeli, yüksek güvenilirlikle sağlayabilmektedir. Bu sebepledir ki, endüstride dijital dönüşüm için 5G bir seçenek değil, gerekliliktir. Türkiye sanayinin rekabet avantajını koruması için, 5G destekli endüstriyel otomasyon, endüstriyel üretim ve endüstride dijital dönüşüm yatırımlarını bir an önce hayata geçirmesi son derece önemlidir.

İkinci önemli odak alanı ise, 5G destekli endüstriyel teknoloji geliştiren rekabetçi, yerli bir ekosistemin oluşturulması ve bu ekosistemin dünya pazarlarına açılması konusudur. Bu ekosistemin oyuncuları bir yandan Türkiye sanayisi için yerli ve makul maliyetlerle hızlıca erişip uygulayabilecekleri bir çözüm/kullanım senaryosu havuzu oluşturacak, diğer yandan da Türkiye için katma değeri yüksek bir ihracat potansiyeli yaratıyor olacaktır.

“Türkiye İçin Örnek Olma” stratejimizin önemli ayaklarından birisi olarak, Türkiye’de 5G destekli endüstriyel teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine ve Türkiye Sanayi’sinin 5G ile elde edebileceği kazanımlara ulaşması için teknoloji, bilgi birikimi, çözüm sağlama rolümüze yatırım yapmaya devam ediyoruz. Vodafone Business, MEXT ve Deutsche Messe ile WIN EURASIA 2022 fuarı 5G Arena işbirliğimiz ve teknoloji sağlayıcı ve sistem bütünleştirici olarak katkımız bu yatırımların bir sonucudur. Gelecek dönemde de bizimle aynı misyonu paylaşan tüm paydaşlarla işbirliğimiz artarak devam edecektir.        

“İkiz dönüşüm 5G ile hız kazanacak”

İmza törenindeki konuşmasında MEXT’in Türkiye’de 5G Mobil Özelleştirilmiş Şebeke testlerinin gerçekleştirildiği ilk üretim ortamı olduğunu vurgulayan MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem “Dijital Fabrika’mızdaki endüstriyel uygulamalarda yüksek hızlara ulaşmayı ve gecikme sürelerini çok düşük seviyelere indirmeyi başardık. Sanayimize katma değer yaratacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına ortam sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 5G ile fabrikalarda montaj sürelerinde 50%'ye, hataların tespitinde 90%'a varan iyileşmeler sağlanabiliyor. Ayrıca daha verimli 5G ağına geçişin önümüzdeki 10 yıl içinde mobil ağlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını 50% oranında azaltacağı öngörülüyor. İmalat sanayimizin ikiz dönüşüm yolculuğunda 5G teknolojilerini benimsemesi ve uygulaması ile verimlilikte ve üretkenlikte çok ciddi kazanımları olacak. Bu bilinçle, bugün 5G ve ötesindeki teknolojiler ile imalat sanayimizin dönüşümüne öncülük etmek için iş birliğimizin temellerini atıyoruz.” dedi.

Vodafone Business, Nokia, MEXT ve Deutsche Messe; 5G kullanım senaryolarını hayata geçirmek üzere WIN EURASIA 2022 Fuarı bünyesinde yer alan 5G Arena’da birlikte çalışacak. Alanda 5G şebekesi test sinyaliyle yayınlanacak. Bu iş birliği ile 5G Arena’da sergilenecek olan 20 farklı endüstriyel 5G kullanım senaryosunun, dikey sektörlerde 5G’nin yaratacağı katma değer ile Türkiye sanayisinde 5G’nin nasıl ticarileşeceğine örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

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