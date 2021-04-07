500 milyon LinkedIn kullanıcısı endişeli!

Cyber News isimli sitede yer alan habere göre, bir hacker forum sayfasında 500 milyon LinkedIn profiline ait olduğu belirtilen veriler satışa sunuldu.

Sızan dört dosyada, LinkedIn kullanıcıları hakkında tam adları, e-posta adresleri, telefon numaraları, işyeri bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere bilgiler yer aldı.

Hacker sitesi kullanıcılarının bu verileri 2 dolarlık bir ücret ödeyerek görebildiği ancak 500 milyon profile dair arşivin açık artırma üzerine yüksek bir fiyata satışa sunulduğu belirtildi.

Verilerin LinkedIn'den alındığı tespit edilse de arşivin aktif hesaplara mı ait olduğu yoksa eski sızan verilerin toplamından mı oluştuğu netleştirilmedi.

Habere göre, sızan veriler şunlar:

- Tam isimler

- E-mail adresleri

- Telefon numaraları

- Cinsiyetler

- LinkedIn profillerine bağlantılar

- Diğer sosyal medya profillerine bağlantılar

- Mesleki unvanlar ve işle ilgili diğer veriler