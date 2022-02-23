“5. Uzay Günleri Artemis” Türksat desteğiyle Gebze’de düzenleniyor

Türksat’ın ana iletişim desteğiyle Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen “5. Uzay Günleri-Artemis”, Türk uzay ve roket sektörünü 24-25 Şubat tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde buluşturuyor.

Türk uzay ve roket sektörünün önde gelen isimlerini üniversiteli gençlerle bir araya getirmek amacıyla başlatılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi Uzay Günleri, bu yıl Uzay Günleri Artemis adıyla Türksat’ın ana iletişim desteğiyle sektörün önde gelen isimlerini Gebze’de bir araya getiriyor. Bu yıl savunma sanayi firmalarından da üst düzey konuşmacıların yer alacağı Uzay Günleri’nde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ajansın Ay çalışmalarına ilişkin güncel gelişmeleri anlatacak. Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel ise Türksat’ın uydu tarihçesini ve son gelişmeleri anlatacak. Panelde DELTA V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu, ROKETSAN İleri Sistemler ve Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, Uzay HALE Projesi Başuzman Araştırmacısı Banu Çiçek Aydın da roket sistemleri alanında yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay da panellerde konuşma yaparak, üniversiteli mühendis adayları ile bir araya gelecek.