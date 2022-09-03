43 ilin geçiş güzergahında "EGEDES" denetimi: Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi, birkaç saniyede tespit ediyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı. Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de de yapılmaya başladı. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor. Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

"Daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi"

Hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında egzozun geldiğini belirten Atar, "Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç mevcut. Bunların 1 milyon 240 bin adet civarında egzoz emisyonunun yapılmadığı tespit ediliyor. Fakat bunların ölçümleri ve tespitleri yapmak için bu sistemi devreye alarak anında egzoz emisyonun olup olmadığı tespiti yapılarak hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.