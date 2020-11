40 robot taksi ‘Apollo’ Beijing sokaklarında

Çin’in internet devi Baidu, başkent Beijing’de sürücüsüz taksi hizmeti Apollo Go Robotaxi uygulamasını hayata geçirdi. Böylece Baidu, başkentte otonom araçlarla yolcu taşıyan ilk şirket oldu. Şu an Beijing’de 40 Apollo aracının hizmet verdiği, hizmet ağının ise yaklaşık 700 kilometreye ulaştığı bildirildi.



Beijing’deki mahalleler ile sanayi ve finans bölgelerinde şirkete ait yaklaşık 100 istasyon yer alıyor. Baidu’nun GPS uygulaması veya Apollo Go uygulaması aracılığıyla ücretsiz olarak robot taksi çağrılabiliyor. Aracın ön panelindeki ekranda, yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları ile gidilecek mesafeyi görmek mümkün.



Yolcular, rotayı kendileri seçebiliyor



Araç, sürüş şeridine girdikten sonra da ekranda aracın hızı ve yolun hız sınırı gibi bilgiler görülebiliyor. Robot taksiler şu an sorunsuz bir şekilde kullanılırken, sürüş esnasında sarsıntı yaşanmaması da konfor açısından bir avantaj olarak değerlendiriliyor.



Ancak Apollo’nun mükemmelliğe erişmesi için henüz zaman gerekiyor. Uzmanlar, aracın şerit değiştirme ve hız ayarlama işlevlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Araç, şu an hâlâ acil durumlarda müdahale edebilecek bir güvenlik görevlisiyle birlikte hizmet veriyor.



Robot taksi hizmeti, genel olarak Beijing Ekonomik ve Teknolojik Gelişme Bölgesi’nde veriliyor. Söz konusu alan, dünyanın en büyük otonom sürüş üssü olarak da biliniyor.

Daha önce Çin’in Changsha ve Cangzhou kentlerinde de kullanılan Baidu’nun insansız taksileri, geçen yıldan itibaren deneme operasyonları kapsamında 100 binden fazla yolcu taşıdı.