“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”

Elektrik ve performansı bir araya getiren Tesla firması, yeni bir teknolojiye daha imza attı. Tesla’nın kurucusu Elon Musk, dün gerçekleştirdiği “Battery Day” sunumunda hissedarlarına Tesla araçlarının performansını arttırırken bir yandan fiyatları azaltması planlanan yeni bir teknolojiyi duyurdu. Sunumda, 240 hissedarın her biri Tesla’nın Model 3 otomobilinde ağırlandı. Musk, canlı yayınla gerçekleştirdiği sunumda 3 yıl içinde Tesla fiyatlarının daha ucuzlayarak 25 bin dolar olabileceğini ifade etti. Tanıtılan yeni batarya teknolojisi sayesinde araçlarda 6 kat daha fazla güç, yüzde 16 daha fazla mesafe ve 5 kat daha fazla enerji kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Tesla firması geliştirdiği teknoloji ile bataryaları araca entegre ederek, bataryaları aracın yapısal bir parçası haline geleceğini ve bu nedenle bataryaların ağırlığının hafifleyeceğini ifade ediyor.



Musk yaptığı açıklamada, Panasonic ve LG Chem firmalarından batarya almaya devam edeceklerini, aynı zamanda açıklanan yeni teknoloji bataryalarını üretmeye başlayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz Nisan ayında Musk, Model 3 araçlarındaki Panasonic firmasından alınan bataryalarda sorun yaşandığını açıklamıştı.



Geçtiğimiz yıl kimya dalında Nobel ödülü kazanan Binghamton Üniversitesi Kimya Profesörü Stanley Whittingham, her fırsatın üstesinden gelmemenin büyük bir risk olduğunu ancak getirisinin de büyük olacağını ifade etti. Whittingham, “Çoğumuz daha önce bunun yapılması gerektiğini tavsiye etmiştik ancak, kimse bunu göze alamazken, Tesla bu iş için gerekli yatırıma ve gerçekleştirme isteğine sahip” sözlerini kullandı.



Benchmark Mineral Intelligence firmasının Fiyat Değerlendirme Başkanı Casper Rawles öncü proje hakkında, “En tecrübeli otomotiv firmalarının dahi üretimin ilk yıllarında yüksek oranda hatalı ürün ile karşılaştıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Rawles, bataryaların üretiminde gerekli materyallerin maliyetinin yüksek olacağı uyarısında bulunarak, “Maliyeti ancak bir noktaya kadar düşürebilirsiniz” dedi.