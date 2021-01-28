banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Bu leylekler
Bu leylekler "Karslı"
Göttingen Üniversitesi'ne Türk rektör
Göttingen Üniversitesi'ne Türk rektör
İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü
İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü

28 Ocak Veri Gizliliği Günü’nde Verinize Sahip Çıkın!

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, '28 Ocak Veri Gizliliği Günü’nde vatandaşı kişisel verilerine ilişkin yasal hakları konusunda farkındalığa davet ederek, "Bu ay devreye alınan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile, vatandaş istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramaları bir tık ile engelleyebilecek. Şikayetler için de son tarih 16 Şubat" dedi.

Bilim ve Teknoloji 28.01.2021, 10:51
2
28 Ocak Veri Gizliliği Günü’nde Verinize Sahip Çıkın!

28 Ocak günü tüm dünyada 2006 yılından beri, Türkiye’de ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK’nın yürürlüğe girdiği 2016 yılından beri ‘Veri Gizliliği Günü’ olarak kutlanıyor. Veri Gizliliği Günü’nde, vatandaşı iletişim adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel verilerine ilişkin yasal hakları konusunda farkındalığa davet eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Bu ay devreye alınan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile, vatandaş firmalardan gelen SMS, e-posta ve sesli aramaları bir tık ile engelleyebilecek. 16 Şubat’a kadar da sistem üzerinden şikayetlerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" Ocak 2021’de hizmete açıldı. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 16 Şubat 2021 tarihine kadar www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. İleti Yönetim Sistemi ile, onaysız ticari elektronik iletilerin gönderilmeden engellenmesi, istenmeyen mesaj, mail ve telefon trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İYS ile tüketicilerin verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görüp kontrol edebileceğini ve reddetme hakkını kullanabileceğini belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Vatandaş bu sistem üzerinden aslında sadece 16 Şubat’a kadar değil, istediği zaman istediği markaya, firmaya onay veya red verme hakkına sahip. 16 Şubat’a kadar da şikayetçi olduğu markaları bildirebilecek. Örneğin izniniz dışında veya hiç müşterisi olmadığınız halde sizi devamlı arayıp mesaj attığı için şikayetçi olduğunuz, sizi bezdirmiş bir firma varsa 16 Şubat’a kadar şikayetçi olabiliyorsunuz. Şikayetiniz devlet tarafından incelenerek gerekirse firmaya cezai yaptırım uygulanabiliyor. Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından red hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak. Söz konusu süre mevcut onayların kontrolüne ilişkin, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilirler” dedi.   

Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona ermişti. Vatandaşlar tarafından bu onayların kontrol edilmesi için 16 Şubat’a kadar vakit bulunuyor. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler bu onayları 16 Temmuz 2021 tarihine kadar kontrol edebilecek.

İYS NEDİR?

İYS, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, TOBB tarafından sunulan bir veri tabanı sistemi. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama amacıyla yaptıkları arama, mesaj ve mail gönderme için tüketicilrden aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve red hakkını kullanıp, şikayetlerini iletebilmesine olanak tanıyor.

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13