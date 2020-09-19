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2045 yılında dünya ile uzay arasında düzenli uçuşlar başlayacak

Çin Bilim Akademisi üyelerinden Bao Weimin, 2045 yılına kadar özel araçlar ile uzaya düzenli uçuşların başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Bilim ve Teknoloji 19.09.2020, 20:42 19.09.2020, 20:45
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2045 yılında dünya ile uzay arasında düzenli uçuşlar başlayacak

Çin’in 2045 yılına değin uzaya düzenli araç uçuşları organize edebilecek durumda olacağını öngördüğünü düşünen Bao, söz konusu uçuşların yeryüzü destinasyonları arası, yer ile uzay yörüngesi arası ve yörüngeler arası seyirden ibaret  birer saatlik güzergahlardan oluşacağını belirtti.
 
Aynı zamanda China Aerospace Science and Technology Corporation (Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu) Bilim ve Teknoloji Komitesi Müdürü de olan Bao, bu görüşlerini, Çin’in doğusundaki Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou’da düzenlenen “Çin 2020 Uzay Konferansı” sırasında açıkladı.  Bao’ya göre Çin, 2045 yılına değin, yılda 1000 uzay aracı ile 10 bin ton yük ve 10 bin yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaşacak. Öte yandan konferansta, Çin uzay uçuş endüstrisinin genel performansının küresel düzeyde olacağı da vurgulandı,

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