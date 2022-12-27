2023’te dijital göçebelerin sayısı artacak!

Aranızda istediği yerden çalışmayı ve yaşamayı hayal etmeyen veya en azından bir veya iki kez düşünmeyen var mı? Herkesin en az bir kez bunun hayalini kurduğunu düşünüyorum. İstediğimiz yerden çalışmak kulağa çılgınca bir konuşma gibi gelebilir ama bugünlerde durum pek de öyle değil. Neden mi? Açıklayayım;

Dijital bir göçebe olarak çalışmak, son on yılda oldukça popüler hale geldi. Sabit bir internet bağlantınız ve bir dizüstü bilgisayarınız olduğu sürece dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilirsiniz. Öyle ki beklenti, 2023’te daha fazla insanın çevrimiçi iş kurmak ve dünyayı dolaşmak için fırsatlar arayacağı yönünde.

Dijital göçebe nedir?

Dijital göçebe uzaktan çalışan ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşama özgürlüğü olan kişidir. Uzaktan çalışmaya izin veren çevrimiçi bir işi olan herkes için geçerlidir. Dolayısıyla, muhasebeci veya içerik yazarı gibi belirli bir iş unvanına özel olmadığı gibi "göçebe" ifadesi de bir iş unvanı değildir. Seyahat blog yazarları ve Instagram fenomenlerinden daha fazlası bu topluluğun bir parçasıdır. Birçok serbest meslek sahibi, girişimci ve çalışan aynı çatı altında toplanır.

Dijital göçebe bir yaşam tarzıdır ve tek bir yere bağlı değildir, Wi-fi olduğu sürece her yerden çalışabilir. Kaldı ki yurt dışında çalışmak, serbest çalışmak anlamına gelmek zorunda değildir. Dijital göçebelerin daha geleneksel şirketlerde çalışması için de pek çok fırsat vardır.

Dijital göçebe olmanın faydaları

Her yerden çalışma ve nerede yaşayacağını seçebilme özgürlüğü.

Yeni insanlarla tanışma fırsatı.

Global markalarla ağ kurma şansı.

Farklı kültürleri deneyimleme yeteneği.

Dijital göçebe olmanın dezavantajları

Dijital bir göçebe olmak kolay bir başarı değildir. Dünyanın herhangi bir yerinden çalışmak çoğu insan için bir rüya gibi görünse de, gerçek düşündüğünüzden çok daha farklı görünebilir.

Garantili, istikrarlı bir gelirin olmaması: Dijital göçebe yaşam ile işinizde ve maaşınızda belirsizlik yaşayabilirsiniz.

Vize zorluklarının olması: Dijital göçebe olmanın kritik bir yönü, uluslararası vergi yasalarını anlamaktır. Vize işlemleri ülkeden ülkeye değişir. Bazı popüler dijital göçebe ülkelerde kolay çevrimiçi başvurular bulunurken, bazıları kendi ülkenizdeki yerel konsolosluğa başvurmanızı gerektirir. Örneğin, Tayland'da 30 günden fazla yaşayan ve çalışan bir Amerikan vatandaşı, ABD vergi kanunları gereği, yurt dışında yaşıyor olsa bile ABD gelir vergisi ödemek zorundandır. Bu düzenlemeler kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle tavsiye için yasal bir vergi uzmanına başvurmak yardımcı olur.

Vergi komplikasyonları: Dijital göçebeler, çalıştıkları ülkelerin vergi yasalarını öğrenmelidir.

Yalnızlık: Evden çalışabilirsiniz, ancak bulunduğunuz bölgedeki bir ortak çalışma alanında geçici olarak ofis alanı veya masa kiralamayı da düşünebilirsiniz. Bu çok esnek bir şekilde yapılabilir ve tam zamanlı ofis çalışmasının kısıtlamaları olmaksızın size sosyal etkileşim ve ofis alanının faydalarını sunar.

Kültür şoku: Küresel seyahat çağında, insanlar kültür şokunun etkisini hafife alıyor. Özellikle daha önce yurtdışında yaşamayanlar için bu gerçeklik yerinde duruyor.

Planlama zorluğu: Seyahatleri planlamak, iş lojistiğini halletmek ve hatta yeni bir dil öğrenmek zor olabilir.

Özel dijital göçebe vizesi olan ülkeler

Dijital göçebe olmanın en kolay yollarından biri, dijital göçebelere vize veren ülkelerden yararlanmaktır. Yeterli gelir elde ettiklerini kanıtlayabildikleri sürece yabancıların uzun süre kalmalarına izin veren birkaç ülke vardır. Bazı ülkelerin kendi hesabına çalışanlar ve girişimciler için özel vizeleri olduğu gibi yurt dışında sadece bir veya iki yıl çalışmayı tercih edenler için tatilde çalışma vizesi sunan ülkeler de bulunur.

Dijital göçebe vizesi nedir?

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, dijital göçebelerin kendi topraklarında yasal olarak yaşamalarına ve çalışmalarına izin vermenin faydalarını kabul etmeye başladılar. Dijital göçebe vizeleri genellikle bir yıl için verilir ve genellikle sonraki yıllarda yenilemeye izin verir. Birçoğuna çevrimiçi olarak başvurulabilir ve uygun fiyatlıdır. Genel olarak, dijital göçebe vizesine hak kazanmak için başvuru sahibinin aylık minimum geliri ve sağlık sigortası gibi diğer gereksinimleri karşılaması gerekir.

Dijital göçebeler için en iyi ve en uygun fiyatlı 10 ülke

Kosta Rika Malta Yunanistan Meksika Portekiz Estonya Hırvatistan Saint Lucia (seyin luşa) Brezilya Mauritius ( Doğu Afrika açıklarındaki ada) Morışıys

İspanya, Tayland, İtalya ve Kolombiya dijital göçebe vizesi üzerinde çalışan dört popüler ve uygun fiyatlı ülke. Endonezya, en uzun geçerliliğe sahip dijital göçebe vizesine ilişkin yasa çıkarmayı planlıyor. Almanya, Dubai, Arnavutluk, Romanya, Macaristan, Norveç, Tayland, vb. dijital göçebe vizesi uygulayan ülkeler arasında. İspanya da Ocak 2023'te dijital göçebe vizesi başlatacak. Başvurular İspanya'dan veya kendi ülkenizdeki İspanya konsolosluğundan yapılabilecek.

Beceri setlerinizi belirleyin ve güçlendirin

2023'te bir dijital göçebe olarak başarılı olmak için öncelikle şu anda sahip olduğunuz becerileri ve başvuru yapacağınız şirketler arasında hangi becerilerin talep edildiğini belirlemeniz gerekecek. Ardından, kurslara kaydolarak veya profesyonellerden destek alarak en pazarlanabilir becerilerinizi güçlendirmek için bir plan yapın.

Dijital göçebe olmak için gereken temel beceriler

Öz disiplin

Organize olmak

Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Pazarlama ve satış becerileri

Bütçeleme ve karar verme becerileri

Dijital beceriler

Dijital göçebelerle çalışmak şirketler için kolay mı?

Dijital göçebelerle çalışan şirket yetkililerinin bazıları; “bir çalışanın masada oturması, bilgisayara bakması üretken olduğu anlamına gelmez. Güçlü bir dijital göçebe çalışanınız olduğunda da işler devam eder. Harcadıkları zamana değil çıktıya odaklandığınız için sorun olmuyor. Bu kişiler, şirket ofisinin sınırları dışında bile verimli çalışabilir. Dijital göçebe çalışanlar da güvenilirdir ve yoğun bir denetim olmaksızın görevlerin üstesinden gelebilir. İşletme onlara ihtiyaç duydukları desteği sağladığı sürece, şirkete olumlu sonuçlar getirebileceklerine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceklerine şüphe yoktur” yönünde görüş bildirmektedir.

Bazı yetkililer de; “dijital göçebeler şirketin bir parçasıysa, potansiyel risk faktörlerinin farkında olunmalı. Bu çalışanlar konumdan bağımsızdır; istedikleri yerden çalışırlar ve bunu yapmak için teknolojinin kullanımına güvenirler. Ancak bu teknolojinin kaybolması veya çalınması büyük emniyet ve güvenlik endişelerine yol açabilir. Şirket teknolojisinin yanlış ellere geçmesi durumunda, zararı en aza indirecek önlemlerin alınması son derece önemlidir. Ayrıca bu çalışanlar için zor olan kısım, birkaç saatlik zaman farkıyla mesajlaşırken ve iletişim kurarken iş-yaşam dengesini korumaktır. Göçebelerin, işletmelerle sağlıklı bir iletişimde kalabilmeleri için iletişimlere hızlı bir şekilde yanıt verebilmeleri gerekir. Farklı bir ülke ve saat diliminde olmak, onlara teslim tarihlerini göz ardı etme yetkisi vermez. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, işe alınmadan önce çalışan için yönergeleri ve beklentileri açıkça ortaya koymaktır. Böylece son teslim tarihlerini kaçırmanın sonuçları olduğunu anlarlar” demektedir.