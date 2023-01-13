2023 yılında merakla beklenen 5 oyun

Bilgisayarlar, oyun oynamak için seçilebilecek en erişilebilir platformların başında geliyor. Kişisel bilgisayarlarda oynanabilecek oyun kitaplığı inanılmaz derecede geniş ve 2023, bu devasa oyun madenine daha fazla mücevher ekleyecek gibi görünüyor. Oyun dünyasında gözler yeni çıkacak oyunlara çevrilirken teknoloji markası Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıraladı.

Nefesler tutuldu, parmaklar hazırlandı ve en ideal duruş pozisyonu alındı. 2023 yılı, oyun oynamak isteyen tüm oyunseverler için büyük ve benzersiz bir yıla sahne olacak gibi görünüyor. Bu yıl çıkması beklenen çok sayıda oyunun mevcut potansiyelinin, rekor satışlar getirebileceği öngörülürken her geçen gün büyüyen ve yapılan pazar araştırmalarına göre değeri 300 milyar doların üstünde olan oyun endüstrisinin bu yıl tüm oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatması bekleniyor. Her yeni oyun, üstün grafikleri, harcadığı RAM ve işlemci gücü nedeniyle yüksek performansa sahip oyun bilgisayarı ihtiyacını artırıyor. Casper’ın binlerce konfigürasyon seçeneği sunarak tüm oyunlar için ihtiyaç duyacağınız donanım gereksinimlerini karşılayabilen güç ve performans bilgisayarı Excalibur, 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıralıyor.

1-Çıkışına daha onlarca gün olan Hogwarts Legacy, oyun dağıtım platformlarında en çok satan oyunlar arasında

Warner Bros tarafından piyasaya çıkarılacak Hogwarts Legacy, oyuncuların bir karakteri özelleştirmesine ve 1890’larda beşinci sınıf öğrencisi olarak Hogwarts’a katılmasına imkan tanıyor ve oyuncuları büyücülük dünyasının içerisinde eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Oyuncular, derslere katılmanın, büyü öğrenmenin, fantastik canavarları evcilleştirmenin ve Hogwarts’ın hem tanıdık hem de alışılmadık bölgelerini keşfetmenin ötesinde, kendilerini büyülü topluluğu tehdit eden karanlık bir komplonun ortasında bulacaklar. Oyun dağıtım platformlarında en çok satılan oyunlar listesinde yer alan Hogwarts Legacy’nin 10 Şubat’ta çıkması bekleniyor.

2. Dead Space Remake oyunseverleri heyecanlandırıyor

Bilim kurgu klasiği Dead Space, daha derin ve daha sürükleyici bir deneyim sunmak için yeniden inşa edilerek geri dönüyor. Oyun geliştiricisi EA, Dead Space 4 yerine, her şeyi 2008’deki Dead Space’in yeniden yapımıyla başlatan oyuna geri dönüyor. Bu yeni seri, orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalırken dudak uçuklatan görsellik ve merak uyandıran ses ve oyun iyileştirmeleri ile oyunseverlerle yeniden buluşuyor. 26. yüzyılda geçen oyun, kız arkadaşından bir imdat çağrısı aldıktan sonra USG Ishimura maden gemisine binen ve mürettebatın çoğunun bilinmeyen bir güç tarafından korkunç bir şekilde mutasyona uğradığını bulan mühendis Isaac Clarke’ı konu alıyor. Oyun, Ridley Scott, John Carpenter, Isaac Asimov ve Arthur C. Clarke gibi bilimkurgu ustalarının eserlerinden esinlenilen orijinal, en iyi korku oyunlarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

3. Star Wars hayranlarının en çok beklediği oyun Star Wars Jedi: Survivor

Survivor serisinde bir kez daha Jedi Şövalyesi Cal Kestis’i ilk oyundaki olaylardan beş yıl sonra ve bölüm 3’te yer alan Sith’in İntikamı’ndan 10 yıl sonra galaksideki dengeyi yeniden sağlamaya çalışırken buluyoruz. Star Wars hayranları, oyunu film, televizyon, kitaplar ve çizgi romanlarda sürekli genişleyen Star Wars serisine bağlayan bol miktarda Paskalya yumurtası bekleyebilirler. Star Wars Jedi: Survivor 17 Mart’ta oyunseverlerle buluşacak.

4. Capcom’un belki de en iyi oyunu olacak Resident Evil 4

Başkanın kızını, parazit istilasına uğramış bir tarikat tarafından kontrol edilen bir İspanyol köyünden kurtarmakla görevli bir ABD ajanı olan Leon S. Kennedy’nin dönüşüyle başlayan Resident Evil 4, daha önceki serilerde gördüğümüz oyunun temel hikayesini de koruyacak. Resident Evil 4 oyunu 24 Mart’ta piyasaya çıkacak.

5. Suicide Squad: Kill the Justice League yetişiyor

Suicide Squad: Kill the Justice League, DC Comics’in kapsamlı çizgi roman bilgisiyle birlikte çeşitli zorluklar ve birçok yan görevlerle dünyanın keşfine ve birtakım savaşlara öncelik verecek. Oyunun geliştiricileri bu kez, Suicide Squad’ı tanıtıyor ve karakterleri Metropolis’in ortasına indirerek Gotham ve Batman dünyasının ötesine taşıyor. Merakla beklenen Suicide Squad: Kill the Justice League 26 Mayıs’ta çıkıyor.