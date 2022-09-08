2022 Uluslararası Uzay Kongresi Türksat’ın iletişim sponsorluğunda başlıyor
Farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisi temsilcilerinin katılacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), Türksat’ın iletişim sponsorluğunda Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) 9 Eylül’de başlıyor.
Farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisi temsilcilerinin katılacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), Türksat’ın iletişim sponsorluğunda Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) 9 Eylül’de başlıyor.
9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’ne (ISC 2022) dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim adamları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. 3 gün boyunca uzay meraklılarının buluşma noktası olacak kongre, Türksat Tanıtım kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes’in konuşmacı olarak katılacağı kongrede uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90’dan fazla konuşmacı, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konuları ele alacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0