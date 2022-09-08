2022 Uluslararası Uzay Kongresi Türksat’ın iletişim sponsorluğunda başlıyor

Farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisi temsilcilerinin katılacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), Türksat’ın iletişim sponsorluğunda Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) 9 Eylül’de başlıyor.

9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’ne (ISC 2022) dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim adamları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. 3 gün boyunca uzay meraklılarının buluşma noktası olacak kongre, Türksat Tanıtım kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes’in konuşmacı olarak katılacağı kongrede uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90’dan fazla konuşmacı, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konuları ele alacak.