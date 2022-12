2022 Google Arama Trendleri, yılın özetini çıkarttı

Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, yılın en çok merak edilenlerini açıkladı. Pek çok merak edilen sorunun cevabının arandığı 2022’de Türkiye’de yılın arama trendlerine “Dolar / TL” kuru, “bayram tatili”, “ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)” ve “Bergen” filmi damga vurdu.Google, 2022 yılına veda etmeye yaklaştığımız bugünlerde her yıl olduğu gibi dünya çapında yılın öne çıkan aramalarını yayınladı. Yılın Arama Trendleri (Google Year in Search 2022), yıl boyunca hem dünya çapında hem de Türkiye’de dikkat çeken anların, konuların, kişilerin, olayların ve merak edilenlerin açıklandığı derleme listelerden oluşuyor. Bu yılın global temasının “yeni olanaklar” olarak belirlendiği 2022 Yılının Arama Trendleri’nde en çok aranan arama ise tarayıcı tabanlı kelime tahmin oyunu “Wordle” oldu. Dünya çapındaki “tarifler” listesine giren “tuzlu kurabiye”, “irmik helvası” ve “bulgur pilavı” aramaları sayesinde de ülkemize ait tarifler dünyaya açıldı. Türkiye’ye dair arama sonuç trendleri ise, Türkiye’nin 2022 yılı gündemini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini ortaya çıkartıyor. Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye’deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. Bunun sonucunda da her yıl merakla beklenen arama trendleri, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2022 yılını nasıl geçirdiğini özetler nitelikte oluyor.

Türkiye’de 2022 yılında en çok merak edilenler

Türkiye'nin 2022 arama trendleri, “aramalar”, “rüyada”, “isimler”, “yakınımda”, “kaybettiklerimiz” “dizi/film”, “nasıl olunur”, “kim”, “nerede”, “nasıl”, “ben neden” ve “kombin” başlıkları altında toplandı. Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde ‘Aramalar’ kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı “Dolar / TL”, “Bayram tatili kaç gün” ve “ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)” paylaştı. Ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan “Bergen” filminin 4. sırada yer bulduğu aramalar listesinde, “Ukrayna” ve sosyal konut projesi kapsamında ülke gündemine giren “TOKİ başvurusu” gibi aramalar da yer aldı.

Doğru bilgi ve yeni keşifler için arayışı sürdürdük

“Yakınımda” kategorisi yakınımızda yer alan mekan ve hizmetler konusunda da ilk önce Google’ın kapısını çaldığımızı bir kez daha hatırlatmış oldu. “Yakınımda nöbetçi eczane”, “Yakınımda elektrikçi”, “Yakınımda otel” aramaları en trend aramalar olarak listede zirvede yer aldılar. Nasıl kategorisi de yeni işler ve yeni arayışlarla şekillendi. Son dönemin en popüler alanlarından kripto ve dijital dünya da nasıl kategorisinde “NFT nasıl yapılır” ve “Metaverse arsa nasıl alınır?” aramalarıyla listede kendine yer buldu.

Diziler ve filmler ilgimizi çekmeye devam ediyor

Bergen filminin “aramalar” listesinde 4. sırada olduğu 2022 yılına dair öne çıkan arama trendleri, pek çok kategoride dizi, film ve televizyon programlarının gündemimizde büyük bir yeri olduğunu gösterdi. Dizi/film kategorisinde “Yalı Çapkını”, “Duy Beni” ve “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizileri ilk 3 sırayı paylaşırken; ‘Kim?’, ‘Nerede?’ ve ‘Nasıl?’ kategorilerinde de dizi, film ve televizyon programlarının etkisi ön plana çıktı. Kim kategorisinde Survivor, Masterchef, Maske Kimsin Sen ve Doya Doya Moda programlarına dair aramalar artış gösterirken, nerede kategorisinde “Andropoz nerede çekildi” ve “Pera Palas nerede” aramaları yer aldı. Nasıl kategorisindeyse yine Bergen filminin etkisiyle “Bergen nasıl öldü” araması listede üst sıralarda yer aldı.

Merak ettiğimiz konular bu yıl da farklı alanlara yayıldı

İsimler listesinde futbola ve futbolculara dair yapılan aramalar gündemimize otururken, “Icardi”, “Mertens”, “Joao Pedro”, “Dele Alli” ve “Maxi Gomez” gibi futbolcuların isimleri listede ön sıralarda yer aldı. 2022’de aramızdan ayrılan ülkemizin duayenler isimleri Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem gibi isimler de 2022 kaybettiklerimiz listesinde hepimizin en çok merak ettiklerinden oldu. Kombin aramalarının da dikkat çektiği 2022 yılı; “Kar kombini”, “Bayram kombini” ve “Sek erkek kombini” aramalarıyla Google’ı bir stil danışmanı olarak konumlamış oldu. Pek çok konuda Google’a fikir danışan kullanıcıların kendilerine sorduğu “Ben neden sevilmiyorum?” ,“Ben neden bu kadar çirkinim?” ve “Ben neden doğdum?” gibi sorular da “Ben neden” kategorisinde ön plana çıkan trend aramalar arasına girdi.

Türkiye’de 2022 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

Dolar / TL Bayram tatili kaç gün? ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) Bergen Kedi Ukrayna Toki başvuru Galatasaray Barcelona Asgari ücret Ahmet Çalık

Rüyada

Rüyada deprem olması Rüyada erkek bebek doğurmak Rüyada yazın kar yağdığını görmek Rüyada teyze kızı görmek Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir? Rüyada görücü gelmesi Rüyada su içtiğini görmek Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada altın toplamak Rüyada konsere gitmek

İsimler

Icardi Ece Erken Şinasi Yüzbaşıoğlu Mertens Joao Pedro Gülşen Dele Alli Halis Serbest Ümit Özdağ Maxi Gomez

Yakınımda

Yakınımda nöbetçi eczane Yakınımda elektrikçi Yakınımda otel Yakınımda yemek Yakınımda taksi durağı Yakınımda kuaför Yakınımda noter Yakınımda kargo Yakınımda market Yakınımda atm

Kaybettiklerimiz

Ahmet Çalık Cüneyt Arkın Fatma Girik Billur Kalkavan İlhan İrem Enes Kara Civan Canova Kraliçe Elizabeth Ayberk Pekcan Onur Şener

Diziler

Yalı Çapkını Duy Beni Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tozlu Yaka Erşan Kuneri Pera Palas’ta Gece Yarısı Mahkum Senden Daha Güzel Yargı Üç Kuruş

Nasıl Olunur?

Özel güvenlik nasıl olunur? Gassal nasıl olunur? Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur? Büyükelçi nasıl olunur? Vatman nasıl olunur? Kadın asker nasıl olunur? Bilim insanı nasıl olunur? Fizyoterapist nasıl olunur? Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur? Oyuncu nasıl olunur?

Kim?

Elenen isim Survivor kim elendi? Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye Maske Kimsin Sen Aslan kim? İlk küfürü kim buldu? Doya Doya Moda kim elendi? Sürgün adasına kim gitti? Darülaceze kim kurdu? Mehmet Dinçerler kim? Nida Büyükbayraktar kim? Telefonu kim icat etmiştir?

Nerede?

Faroe Adaları nerede? Andropoz nerede çekildi? Çernobil nerede? Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu? Elhamra Sarayı nerede? Çanakkale Köprüsü nerede? Ukrayna nerede? Düden Şelalesi nerede? Semerkand nerede? Pera Palas nerede?

Nasıl?

İncir nasıl oluşur? Yarın hava nasıl olacak? Bergen nasıl öldü? Enes Kara nasıl öldü? Onur Belgesi nasıl alınır? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Güneş tutulması nasıl olur? NFT nasıl yapılır? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Metaverse arsa nasıl alınır?

Ben Neden?

Ben neden sevilmiyorum? Ben neden bu kadar çirkinim? Ben neden doğdum? Ben neden dışlanıyorum? Ben neden eziğim? Ben neden ağlıyorum? Ben neden böyleyim? Ben neden yalnızım? Ben neden yaşıyorum? Ben neden evde kaldım?

Kombin