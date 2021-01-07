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2020 yılının teknoloji alışverişi tercihleri açıklandı

Teknosa, 2020 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı. 2020 yılının teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar yine liderliği elinde tutan ürün grubu olurken, tablet ve oyun bilgisayarlarının, süpürgelerin yükselişi dikkat çekti.

Bilim ve Teknoloji 07.01.2021, 11:13
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2020 yılının teknoloji alışverişi tercihleri açıklandı

Teknosa, 2020 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı. 2020 yılının teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar yine liderliği elinde tutan ürün grubu olurken, tablet ve oyun bilgisayarlarının, süpürgelerin yükselişi dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle değişen ve artan teknoloji ihtiyaçlarının ön plana çıktığı, dikkat çekici sonuçların yer aldığı ‘Teknoloji Alışveriş Raporu’na göre 2020 yılı içinde yine en çok akıllı telefonlar satın alınırken, son dönemin parlayan ürünlerinden robot süpürgelerin her yaş grubu tarafından alışveriş sepetine atıldığı görülüyor.

Büyük bölümünde online eğitimin uygulandığı 2020 yılında notebook ve tablet satışları rekor oranda yükselirken, evlerde geçirdiğimiz zamanın artmasına bağlı olarak geniş hacimli fırınlar da yılın çok satanlar listesine girdi.

Pandemi koşulları nedeniyle online ürün araştırma ve alışverişler katlanırken, hızlı teslimat seçenekleri ve web-chat, whatsapp canlı destek hizmetleri de yoğun ilgi gördü.

2020 yılında en çok satın alınan teknoloji ürünleri;

2020 yılının en çok satın alınan teknoloji ürünleri arasında sırasıyla akıllı telefon, notebook, LCD TV, tablet, oyun bilgisayarı, akıllı saat, elektrikli süpürge, şarjlı süpürge ve bluetooth kulaklıklar yer aldı.

Aldıkları ürünün garanti süresini uzatmak isteyenler ‘Ek Garanti’ hizmet paketini de en çok satanlar listesine soktu.

En çok büyüyen kategorilerde ise şarjlı süpürgeler, notebooklar, tablet, kulaklıklar ve oyun bilgisayarları öne çıktı.

Akıllı telefonlarda yüksek hafıza kapasiteli ve hızlı şarj özelliği tüketicilerin belirleyici kriterleri oldu. 6-7 inç segmentinde büyük ekran ürünler öne çıktı. Telefon tercihlerinde kadınlar mavi ve gold rengini tercih ederken, erkekler siyah ve mavi rengini daha fazla tercih etti.

Telekom kategorisi içinde ayrıca akıllı saatler sağlıklı yaşama ve pratikliğe verilen önem artınca satışlarını daha da artırdı.

Tabletler, pandemi sebebiyle eğitimin online gerçekleşmesi ile eski günlerine döndü ve en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Notebook ve tablet satışlarındaki artış, bu ürün gruplarının aksesuar satışlarına da olumlu yansıdı.

Evde keyifli vakit geçirmek ön plana çıktığından oyun özellikli bilgisayarlar ve oyun aksesuarları satışlarında ciddi artışa yol açtı.

Evde eğlencenin diğer adresi TV’lerde en çok 60 inç ve üstü büyük ekranlar tercih edildi.

Dizi, oyun içeriklerinin olduğu hediye kartlarının satışındaki artışlar da dikkat çekti. Kadınlar daha çok dizi, erkekler ise oyun platformlarının kartlarına yöneldi.

Beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünler tercih edilirken, çamaşır makinesinde 10 kg ve üstü seçeneklere talep arttı.

Evde ailece vakit geçirilen zamanın artması ve evde yemek yapma trendi, fırınların yenilenmesine neden oldu. Fırınlarda geniş hacimli, 70 litre ve üstü kapasite özellikli ürünler öne çıktı.

Buzdolaplarında 500 litre ve üstü geniş hacimli ürünlere olan yönelim artış gösterdi.

Küçük ev aletleri kategorisinin yıldızları süpürgeler, kahve makineleri ve saç / sakal kesme makineleri oldu.

Teknoloji alışverişinde öne çıkan şehirlerde de İstanbul liderliği elinde tutarken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli takip etti.

Robot süpürgeler her yaş grubunun radarına girdi

Teknosa’nın açıkladığı 2020 yılı teknoloji alışveriş tercihlerinde dikkat çeken bir diğer nokta da son dönemde hayatımıza giren robot süpürgelere olan ilgi oldu. Teknosa.com’da en çok aranan ve tercih edilen ürünlere bakıldığında, 25 yaş ve üzeri tüketicilerin tamamının robot süpürgelere olan ilgisi dikkat çekti.

18-24 Yaş arası: Oyun bilgisayarı ve konsol

25-34 Yaş arası: Robot süpürge, telefon, konsol

35-44 Yaş arası: Robot süpürge, notebook, telefon, TV

45-54 Yaş arası: Robot süpürge, notebook
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