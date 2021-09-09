13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

Gelecek hafta için planlanan Apple etkinliğinde yeni iPad, Airpods gibi ürünlerin yanında iPhone 13’ün de tanıtılması bekleniyor. Ancak daha iPhone 13 çıkmadan iPhone 14’ten ilk görüntüler geldi. Youtube’da içerik üreticisi olan Jon Prosser, iPhone 14 Pro Max’ın görüntülerini gördüğünü belirtmiş ve gördüklerinden render görüntüler oluşturmuş.

Kamera çıkıntısız ve çentiksiz tasarım

Prosser, gizli bir kaynaktan iPhone 14 Pro Max görüntüleri gördüğünü ve kaynağını korumak için Ian Zelbo ile beraber iPhone 14 Pro Max render görüntüleri tasarlamış. Görüntülere göre iPhone 14 Pro Max, kamera çıkıntısız bir gövde ile geliyor. Çıkıntıyı gidermek için cihazın kalınlığının arttırıldığı belirtilmiş. Ayrıca telefonun ses ve güç tuşları iPhone 4 serisinde olduğu gibi yuvarlak şekile sahip. Önceki söylentilerde de belirtildiği iPhone 14 Pro Max, titanyum bir gövdeye sahip. Tasarımın en önemli kısmı ise ekrandaki çentiğin eksikliği olmuş. Eğer görüntüler gerçekse iPhone 14 veya iPhone 14 Pro serisi çentiği terk edecek ve yerine kamera deliğine sahip olarak gelecek. Cihazın altında da yine Lightning girişi bulunuyor.

iPhone 14 iki farklı ekran boyutu ile gelecek

Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14’ün iki farklı ekran boyutu ile geleceğini belirtmişti. Her ne kadar iPhone 13 serisinde iPhone mini modelini görecek olsak da Apple, iPhone 14 ile mini modele veda edecek. iPhone 14 serisi 4 farklı cihazdan oluşacak. 6.1 inçlik boyutları ile iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, 6.7 inçlik boyutları ile iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max görmemiz oldukça muhtemel. Ming-Chi Kuo, iPhone 14 serisinde ekran altı TouchID görebileceiğimizi ve iPhone 14 Pro serisinde çentikten kurtulacağımızı belirtmişti. Gelen görüntüler, Kuo’nun sızıntıları ile eşleştiği için gerçek olma ihtimalleri yüksek. iPhone 14 serisi yüksek ihtimalle geliştirme sürecinin ortalarında ve o zamana kadar birçok değişiklik görebiliriz. Jon Prosser’ın iPhone 14 ile ilgili yaptığı videoyu aşağıda görüntüleyebilirsiniz.