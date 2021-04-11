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1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının verileri çalındı: Çalınan veriler yayınlandı
Sesli sohbet içeren sosyal medya platformu Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verilerini içeren bir SQL veritabanının çevrim içi olarak sızdırıldığı ve çalınan verilerin bir hacker forum sayfasında paylaşıldığı ortaya çıktı.
Bilim ve Teknoloji 11.04.2021, 21:38 11.04.2021, 21:39
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Cyber News'in raporuna göre, sızan veriler arasında sosyal medya profil adları, kullanıcı kimlikleri, fotoğraf bağlantı linkleri, Twitter profilleri, takipçi sayısı, hesap oluşturma tarihi, davet edilen kullanıcı profili adı ve başka birçok ayrıntı yer alıyor.
Raporda, sızdırılan verilerin kredi kartı bilgileri veya yasal belgeler gibi hassas bilgileri içermediği belirtiliyor.
Not seeing any private info in this “leaked data” of Clubhouse— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 11, 2021
The user IDs are numerical. So it just seems like someone scraped the data by hitting Clubhouse’s private API, iterating from user ID 1 to beyond https://t.co/MBWG46JmCB