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1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının verileri çalındı: Çalınan veriler yayınlandı

Sesli sohbet içeren sosyal medya platformu Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verilerini içeren bir SQL veritabanının çevrim içi olarak sızdırıldığı ve çalınan verilerin bir hacker forum sayfasında paylaşıldığı ortaya çıktı.

Bilim ve Teknoloji 11.04.2021, 21:38 11.04.2021, 21:39
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1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının verileri çalındı: Çalınan veriler yayınlandı

Cyber News'in raporuna göre, sızan veriler arasında sosyal medya profil adları, kullanıcı kimlikleri, fotoğraf bağlantı linkleri, Twitter profilleri, takipçi sayısı, hesap oluşturma tarihi, davet edilen kullanıcı profili adı ve başka birçok ayrıntı yer alıyor.

Raporda, sızdırılan verilerin kredi kartı bilgileri veya yasal belgeler gibi hassas bilgileri içermediği belirtiliyor.

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