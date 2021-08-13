13 ilde telefon ve internet kesilecek

Türk Telekom resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi. Türk Telekom’un açıklamasına göre altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak 13 il ve ilçeleri ile tarihler şöyle:

İstanbul / Üsküdar 14.08.2021 - 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Ankara / Çubuk 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERI, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G DATA

Ankara / Çubuk 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: SMS SERVİSLERI, 2G SES VE DATA SERVİSLERI, 3G SES VE DATA SERVİSLERI

Ankara / Yenimahalle 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERI, 2G SES VE DATA SERVİSLERI, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA

Ankara / Keçiören 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G DATA

Samsun / İlkadım 13.08.2021 - 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Konya / Selçuklu 13.08.2021 - 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES SERVİSİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G SES

Bayburt / Şehir merkezi-Bayburt, 14.08.2021 - 14.08.2021 06:00

Diyarbakır / Kayapınar 14.08.2021 - 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI

Sakarya / Kaynarca 12.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TÜM UYGULAMALAR

Sakarya / Söğütlü, 12.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TÜM UYGULAMALA

Konya / Selçuklu 12.08.2021 - 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ



Ankara / Sincan 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA