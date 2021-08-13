13 ilde telefon ve internet kesilecek
Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.
Türk Telekom resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi. Türk Telekom’un açıklamasına göre altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak 13 il ve ilçeleri ile tarihler şöyle:
İstanbul / Üsküdar 14.08.2021 - 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES
Ankara / Çubuk 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERI, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G DATA
Ankara / Çubuk 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: SMS SERVİSLERI, 2G SES VE DATA SERVİSLERI, 3G SES VE DATA SERVİSLERI
Ankara / Yenimahalle 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERI, 2G SES VE DATA SERVİSLERI, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA
Ankara / Keçiören 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G DATA
Samsun / İlkadım 13.08.2021 - 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES
Konya / Selçuklu 13.08.2021 - 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES SERVİSİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G SES
Bayburt / Şehir merkezi-Bayburt, 14.08.2021 - 14.08.2021 06:00
Diyarbakır / Kayapınar 14.08.2021 - 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI
Sakarya / Kaynarca 12.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TÜM UYGULAMALAR
Sakarya / Söğütlü, 12.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TÜM UYGULAMALA
Konya / Selçuklu 12.08.2021 - 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ
Ankara / Sincan 13.08.2021 - 13.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA