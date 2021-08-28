12 yaşındaki çocuk, NFT satarak 400.000 dolara yakın para kazandı

NFT’lerle ilgili her gün yeni haberler geliyor. Şimdi de 12 yaşındaki bir çocuk NFT satarak küçük bir servete sahip oldu.

Londra’da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed 5 yaşından beri programlama ile uğraşıyor. Ahmed, bir web geliştiricisi olan babasının çalışmalarını izledikten sonra programlamaya başlamış. Genç yazılımcı ilk olarak HTML ve CSS ile başladı, daha sonra da kodlama becerilerini geliştirdi ve JavaScript gibi birçok programlama dilini öğrendi.

Ancak Ahmed’in son zamanlarda ilgisini farklı bir şey çekti: NFT’ler. Ahmed, CNBC’ye yaptığı açıklamalarda blockchain ve NFT teknolojilerinin onu çok etkilediğini söyledi.

Genç yazılımcı, Minecraft gibi oyunları oynamanın ve başka NFT yaratıcılarıyla konuşmanın onun NFT’lere atılmasında büyük rolü olduğunu belirtti.

9 saatte tükendi

Ahmed, “Tuhaf Balinalar” ismini verdiği NFT koleksiyonunu satmaya başladı. CNBC’ye göre bu balinaların hepsi 9 saat içinde tükendi. Tüm projeye 300 dolar harcayan 12 yaşındaki Ahmed, sattığı NFT’ler sayesinde 110 ETH (343.000 dolar) kazandı.

CNBC’ye göre Ahmed’in kazançları ay sonuna kadar 400.000 doları geçecek. Genç yazılımcı ise yaptığı açıklamalarda kazandığı ETH’leri satmamayı ve elinde tutmayı istediğini belirtti.