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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B’nin tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlandı. Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor. Uydunun ür

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B’nin tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlandı. Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız” dedi.

Bilim ve Teknoloji 06.10.2021, 11:05
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B’nin tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlandı. Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor. Uydunun ür

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B’nin tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlandı. Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız” dedi.

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