12. Nesil işlemciyle yenilenen Casper Excalibur G770 kullanıcılarla buluştu

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, oyun ve performansta güce ihtiyaç duyanları yenilenen Excalibur G770 ile buluşturdu. 12. Nesil Intel işlemciler ve NVIDIA’nın mobil platformlardaki RTX ve GTX ekran kartlarıyla güçlenen Excalibur G770, oyunsever ve profesyonellerin performans beklentilerine en uygun olan bilgisayarı binlerce konfigürasyon seçeneği ile sunuyor.

Oyun oynarken ya da profesyonel bir iş yaparken ihtiyaç duyulan güç ve performans, bir bilgisayarda aranan en temel kriterleri oluşturuyor. Kontrolün kendisinde olmasını isteyen ve bilgisayarı istedikleri performansta kullanmayı talep eden kullanıcıların arayışına ise binlerce özelleştirmeyi uyumluluk ile sunan Casper Excalibur son veriyor. Kullanıcıların oyunda ya da profesyonel işlerde çeşitli ekran kartı, işlemci, lisans, bellek ve depolama çeşitlerinden dilediğini seçip konfigüre etmesine olanak tanıyan maksimum incelik ve şık metal kasaya sahip yenilenen ve güçlenen bilgisayar, 144Hz ekran ile çok daha hızlı ekran kartı-ekran senkronizasyonunu ve daha keyifli oyun deneyimini kullanıcılara sunuyor.

12. Nesil işlemcilerle oyunculara ve profesyonellere gücü yeniden tanımlatıyor

Performans arayışında olanlara ve oyunseverlere gücü yeniden tanımlatan markanın güç ve performans bilgisayarı Excalibur’un yenilenen G770 modeli kullanıcılarla buluştu. Intel’in Hibrit Mimari teknolojisi ile oluşturulan 12.Nesil (AlderLake) 12 çekirdekli i5-12500H ve 14 çekirdekli i7-12700H işlemcileri ile sunulan ve i5-12450H, i7-12650H işlemcilerine de sahip olan G770, NVIDIA’nın mobil platformdaki RTX serisi RTX3050, RTX3050TI ve GTX1650 ekran kartlarını da bulunduruyor. RTX3000 serisi ekran kartlarıyla kullanıcılara oyunlarda yüzde 60’a varan performans artışını sunan yeni nesil bilgisayar, yapay zeka işleme teknolojisi olan NVIDIA DLSS (Derin Öğrenme Süper Örneklemesi) ile maksimum FPS ve maksimum kaliteyi de vadediyor. 65 bin 26 renk ve 6 ayrı moda sahip olan 3 bölgeli klavyesiyle sınırların ötesinde RGB keyfini de sunan G770, binlerce farklı opsiyon ile kişiye özel oyun bilgisayarı olabiliyor.

Ultra hızlı ekran ile oyunda bir adım önde olunuyor

5,5 mm incelikteki ekran çerçevesi ve 23 mm incelikteki şık metal kasa tasarımına sahip olan G770, 15.6" büyük ekran boyutuna rağmen ergonomik kompakt kullanım sunuyor. 144HZ 15.6” FULL HD IPS ekran ile ultra hızlı senkronizasyon sağlayan G770, 250 NIT ekran parlaklığı, anti-glare teknolojisine de sahip. 12. Nesil işlemcilerle birlikte 120W adaptörler yerine 150W adaptörlerin kullanıldığı G770’te kullanıcılar daha yüksek FPS değerlerine de ulaşıyor.

Akıllı turbo termal fanlar ile ultra performans sağlanıyor

3 Termal boru, 82 fan kanadı ve 0.3 mm fan bıçağı ölçüleriyle donatılmış akıllı turbo termal sistemlere de sahip olan Excalibur G770, yüksek performansta bile yavaşlamayı engellerken, sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını da çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca Excalibur G770, en yüksek hıza ve en az zaman kaybına ulaşmak için NVMe teknolojisine sahip 2 adet M2 SSD ile geniş depolama alanını kullanıcılara sunuyor. Intel AX201 WIFI 6 teknolojisi ile kablolu bağlantıdan uzakta da kesintisiz ve güçlü bağlantı opsiyonu sunan yeni Excalibur G770, Dolby ses sistemiyle her zaman daha berrak ve kaliteli ses deneyimi yaşatıyor.