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11 yaşındaki Yusuf kendi yaptığı kuluçkayla civciv üretiyor

Artvin’de annesi ve babası sağlık çalışanı olan, 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf Anıl Alpaydın, pandemi sürecinde uzaktan eğitiminden arda kalan zamanını kendi imkanlarıyla odasında yaptığı kuluçka makinesiyle civciv üretiyor.

Bilim ve Teknoloji 22.02.2021, 10:18
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11 yaşındaki Yusuf kendi yaptığı kuluçkayla civciv üretiyor

Artvin’de annesi ve babası sağlık çalışanı olan, 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf Anıl Alpaydın, pandemi sürecinde uzaktan eğitiminden arda kalan zamanını kendi imkanlarıyla odasında yaptığı kuluçka makinesiyle civciv üretiyor.

Artvin’de yaşayan 11 yaşındaki Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yusuf Anıl Alpaydın, korona virüs nedeniyle yapılan uzaktan eğitimden arda kalan zamanını farklı bir uğraşlarla değerlendiriyor.

Belgesel izlerken gördüğü kuluçka makinesini yapmaya karar veren minik Yusuf, balıkçıdan aldığı strafor ve babasının yardımıyla internetten sipariş verdiği parçalardan kendi imkanlarıyla kuluçka makinesi yaptı. Yaptığı kuluçka makinesinden civciv çıkartmayı başaran Yusuf, anne rolü yaparak civcivleri motive ediyor, onların büyümesine yardımcı oluyor.

Sağlık çalışanı olan anne ve babası yoğun mesai nedeniyle fazla vakit geçiremedikleri çocuklarının bu uğraşı onları da mutlular. Ailenin neşe kaynağı olan Yusuf, büyüyünce pilot olup çiftlik kurmak istiyor.

Canlı ders sonrası boş zamanlarını kuluçka makinesini hazırlamakla geçirdiğini ifade eden Yusuf Alpaydın, “Belgeselde civcivleri gördüm. Bende yapabiliriyim diye kuluçka makinesi tasarladım. Babamın yarımıyla internetten termostat, nem ölçer, derece ölçer, fan ve viyoler siparişi verdik. Daha sonra balıkçıya giderek strafor aldım. Straforu keserek cam yapıştırdım. Dereceyi, nem ölçeri ve termostatı sabitledim. Uğraştım tamamladım ve 21 gün sonra civcivler çıkmaya başladı. İlk çıkan civcive ‘İlkyaz’ adını koydum sonra devamı geldi. Ailem çıkarta bileceğime inanmıyorlardı. Civcivleri görünce onlarda çok mutlu oldular” dedi.

Büyüyünce çiftlik kurmak istiyorum

Büyüyünce pilot olmak istediğini ifade eden Yusuf, “Hobi olarak kendime çiftlik kuracağım. Civcivler biraz daha büyüyünce köyümüzde götüreceğim. Orada paçalı tavuklarım var, köpeklerim var, onların yanına götüreceğim.

Evimde küçük bir çiftliğim oldu

Derslerimden arda kalan zamanımı evde diğer hayvanlara uğraşmakla geçiyor. Minnoş isimli kuşum, bir kaplumbağam ve balıklarım var. Son olarak da civcivlerim oldu. Bu sayede evimde küçük bir çiftliğim olmuş oldu.

Civcivlere anne rolü üstlendim

21 gün boyunca 3 saatte bir yumurtaları cevirdim. Hep onlarla ilgilendim. Gece gıt gıt sesi çıkartarak onlara anne rolü yaptım. Çıktıklarında beni anneleri zannedip peşimden geliyorlardı. Şimdiden bana çok alıştılar" dedi.

“Yusuf hiçbir zaman hazırcı çocuk olmadı”

Baba Kemalettin Alpaydın ise “Yusuf hiçbir zaman hazır alan bir çocuk olmadı, hep kendi yapmak istedi. Hazır kuluçka makineleri var, onlardan almak isteye bilirdi ama kendi tasarladığı makine yapmayı tercih etti. Açıkçası pek çıkacağını düşünmüyordum. Çünkü bunu erişkin insanlar bile birçok kez deneyip de çıkartamadığı halde Yusuf’un bunu başarması bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

Küçük yaştan beri hayvanlara farklı bir sevgisi var

Anne Meral Alpaydın’da, Yusuf küçüklüğünden beri hayvanlara karşı bir sevgisi var. Artvinli olup da doğaya sevgisi hayvanlara sevgisi olmayan yoktur herhalde. Biz ülke olarak ve sağlıkçılar olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre içerisinde açıkçası çocuğumuzla yeterince ilgilenemedik. Zor günler geçiriyorduk doğum günümdü işten eve geldim Yusuf beni civcivlerle karşıladı. Benim için unutulmaz bir gündü bana güzel bir doğum günü hediyesi oldu” dedi.

Yusuf gelecekte farklı çalışmalar yapacağına inanıyoruz

Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Kamacı ise ”Yusuf’un yaptığı bu kuluçka makinesi oldukça orijinal özgün bir çalışma. Kurgusu tasarımıyla kendisini tebrik ediyoruz. Geçmişte de çalışmaları olduğunu öğrendik. Bu gelecekte de farklı çalışmalar yapacağını gösteriyor. Bizi ayrıca mutlu etti başarılar diliyorum kendisine” dedi.

Yusuf akademik anlamda da başarılı bir öğrendi

Okul Müdürü Osman Pehlivan da “Yusuf okulumuzun akademik anlamında başarılı bir öğrencisi. Hayvan sevgisi ve merhamet anlamında çok yetenekli ve önemli bir öğrencimiz. Bu başarısı bizi gururlandırdı Pandemi sonrasında okular başlayınca Yusuf’u ödüllendireceğiz” ifadelerini kullandı.
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