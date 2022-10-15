11. Nano-Uydu Sempozyumu Türksat’ın Desteği ile 17 Ekim’de başlıyor

Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 11. Nano Uydu Sempozyumu, Türksat’ın İletişim Sponsorluğunda 17-19 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından açılışı yapılacak olan Nano-Uydu Sempozyumunda, nano ve mikro uyduların geliştirilmesi ve kullanım alanlarındaki son gelişmeler ele alınacak. Gelişmekte olan ülkelerin, nano-mikro teknolojilerin gelişimiyle birlikte insan kaynağı, teknoloji ve ekonomik anlamdaki etkilerinin de değerlendirileceği sempozyum ilk defa Japonya dışında ülkemizde gerçekleştirilecek. Japonya, Amerika, Rusya, İtalya, Yeni Zelanda dahil olmak üzere toplam 19 ülkenin katılım sağlayacağı sempozyumda Etkinlikler Genel Başkanı Prof. Shinichi Nakasuka, Küresel Uzay Mühendisliği Teknolojileri Birliği Genel Sekreteri Rei Kawashima ve Etkinlikler Türkiye Başkanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan’da hazır bulunacak.