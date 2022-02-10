10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir esnaf, iş yerini benzin ve sudan ürettiği gazla ısıtacak. Kullandığı sistemin 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız yandığını belirten esnaf, buluşunu, çemenli yumurta yaparak test etti.

Elbistan’da sanayi sitesinde PVC alüminyum doğrama işi yapan 45 yaşındaki Selçuk Koyuncu, elektrik ve kömüre gelen zamlar nedeniyle işyerini ısıtmakta zorlanınca, ilk başta tehlikeli ve pahalı gibi görülse de farklı bir yönteme başvurdu. Koyuncu, benzin ve su kullanarak gaz üretmeye dayanan sistem için 2 adet kavanoz aldı. Kavanozun birine benzin diğerine de su dolduran Koyuncu, iki kavanoz arasında da hortumla bağlantıyı sağladı. Benzinin olduğu kavanoza, kompresörle hava veren Koyuncu, çıkan gazı da su dolu kavanoza aktardı. Su ile birleşen gazın çıkışına da tip başlığı takan Koyuncu, sistemi yaklaşık 15 liraya mal etmiş oldu.

Sistemi test etmek için de 10 liralık benzin alan Koyuncu, yaptığı ilk denemede başarılı oldu. Sisteme kompresörle hava verildiğinde 10 saat aralıksız yandığını vurgulayan Selçuk Koyuncu, bundan sonraki aşamada, ısınmada kullanmak için soba tasarlayacağını söyledi.

Koyuncu, sistemin çalışma prensibini, “Benzine hava veriyoruz. Bu da benzini kaynatıyor. Böylece kavanozun içinde gaz oluşuyor. Bu gaz da hortumla içinde su olan kavanoza geliyor. Suyun içinde kaynamasıyla birlikte gazı tekrar hortum aracılığı ile dışarıya veriyor. Sistemimizin çıkış noktasında ise tüp başlığı bulunuyor. Benzine verdiğimiz havanın miktarı ile de gazın oranını arttırıp ya da azaltmak da elimizde” şeklinde konuştu.

‘Hayat pahalılığı bizi nelere yöneltiyor’ diyen 30 yıllık PVC ustası Selçuk Koyuncu, “Önce pelet sobası denedik başarılı olamadık. Şimdi de benzinden yola çıkarak gazını süzüp ateşe dönüştürdük. Bunu, yazıhanemizde ve iş yerimizde ısıtmak için kullanmayı düşünüyoruz. Az önce de sistemin çalıştığını yumurta pişirerek gördük. 10 liralık benzin aldık. 10 saat yanıyor. Tasarruflu bir sistem. Herhangi bir tehlikesi yok. Sönse dahi dışarıya gaz vermez. Sadece biraz is oluşuyor. Onu da baca ile dışarı atacağız” ifadelerini kullandı.

Koyuncu, sistemden elde ettiği ısıyla pişirdiği yumurtayı da diğer esnaf arkadaşlarıyla birlikte afiyetle yedi.