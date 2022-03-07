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Yapay zeka kopyayı engelliyor

Yerli yazılım Vedubox online eğitim, kurs, sınav, toplantı ve webinar yapmayı sağlayan bütünleşik e-eğitim ve iletişim çözümleri sunuyor. Sınırsız kullanıcıya hizmet verebilen alt yapıya sahip Vedubox, online sınavlarda kopya çekmenin önüne geçen yapay zeka destekli sınav gözetim sistemiyle dikkat çekiyor.

Bilim, Teknoloji 07.03.2022, 13:49
Yapay zeka kopyayı engelliyor

Online eğitim platformları, tüm dünyada eğitim için pratik ve etkili bir çözüm olarak görülüyor. İş yaşamında da kurum içi eğitimler, bayi, tedarikçi, müşteri eğitimleri ve webinarlar düzenlemek için online eğitim platformları kullanılıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen hepsi bir arada konseptli online eğitim ve iletişim platformu Vedubox, yüzde yüz bulut teknolojisine sahip olması sayesinde kullanıcılara her an ve her yerden güvenli erişim olanağı sunuyor. Şirketler eğitimlerini, webinar’larını ve toplantılarını; eğitim kurumları ise derslerini, yoklamalarını ve sınavlarını bu platform üzerinden gerçekleştiriyor.

Eğitimler 7/24 erişime açık

Vedubox kurslar, akademiler, kariyer, eğitim ve yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi her türlü eğitim kurumunun veya bireysel eğitmenlerin internet üzerinden eğitim hizmeti sunmasını sağlıyor. Eğitmenler, online sınıflarda sözlü olarak canlı ders anlatabildiği gibi, daha önceden hazırlanmış video eğitim içeriklerini de öğrencilere sunabiliyor. Vedubox ile öğrenciler sözlü, yazılı veya görüntülü olarak söz alıp derse aktif katılım sağlayabiliyor. İnteraktif akıllı tahta sayesinde tahtada soru çözümleri yapabilen öğrenciler istedikleri yerde, kendi hızlarında öğrenim görebiliyor, yenilikçi platformdan yararlanıyor. Sınırsız kullanıcıya hizmet verebilen alt yapıya ve hizmet kalitesine sahip Vedubox’a yüklenen online eğitim materyalleri hem eğitmenler hem de öğrenciler tarafından sürekli erişilebilir durumda. Böylece tüm kullanıcılar eğitim içeriğinden istedikleri zaman faydalanabiliyor.

Eğitim ve sınavlar dijitalde

Eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan sınav ve testleri dijitale taşıyan Vedubox’ta sınırsız sayıda soru hazırlamak da mümkün. Hazırlanan açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, sıralama, eşleştirme, doğru-yanlış gibi farklı formatlardaki sınavlar yapay zeka destekli online sınav gözetim sistemiyle güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Detaylı sınav raporları ile sınav sonuçları hızla ve otomatik olarak değerlendiriliyor. Platformda eğitmenlerin eğitim alanların ilerlemelerini takip edebildikleri ve başarılı olan öğrencilere sertifika verebildikleri motive edici özellikler de bulunuyor.

Kopya çekmeyi engelleyen yapay zeka

Vedubox sayesinde öğrencilerin istedikleri her yerden güvenle online sınava girebildiklerine vurgu yapan Vedubox Genel Müdürü Bilgin Yazar, “Vedubox’ın temel amacı, eğitim süreçlerini iyileştirmek, kolay ve uygun maliyetle online eğitim almayı kolaylaştırmak. Eğitim verenlerin online sınav yapmasına da olanak veren Vedubox, yapay zeka algoritmaları aracılığıyla gözetleme ve kullanıcı davranışlarını analiz ediyor. Vedubox içerisinde yer alan güvenli sınav gözetimi sayesinde kullanıcıların sınav sırasında kopya çekmesi yapay zeka ile engelleniyor. Online sınavlar sırasında kopya girişimlerini önleyen, sınav sürecinde öğrencilerin davranışlarını izleyen ve kontrol eden gelişmiş yapay zeka gözetleme çözümü online sınavlarda bir yabancının varlığını, sekme değişikliğini, kişinin yokluğunu ve ekran paylaşımını algılıyor. Patentli yapay zeka teknolojisinde canlı gözetmen olmadan güvenli sınav yapabilme, kullanıcı dostu ara yüzle ve çok dilde hizmet verebilme avantajları da bulunuyor.” dedi.

#yapay zeka #yerli yazılım #sınırsız kullanıcı
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