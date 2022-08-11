WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber!

'EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI KALACAK'

Son özellik ile tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp, üç yeni özelliğini ortaya koyacak. Şirket, gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizleme özelliklerinin geliştirildiği duyurdu. WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de eklenecek. Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecek. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabilecek.