Whatsapp'a yeni özellik geldi!

WhatsApp’ın iOS, Android ve bilgisayar sürümlerinde bir fotoğraf, video ve benzeri bir dosya, belge formatında gönderilebiliyor. Ancak dosyanın karşı tarafa iletileceği süre uygulamada gösterilmiyor ve kullanıcıya sadece bir ilerleme çubuğuyla bilgi veriliyor. WABetaInfo’ya göre bu durum yakında değişecek. Shift Delete'in haberine göre, WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden bildiren WABetaInfo, mesajlaşma uygulamasıyla bir dosya paylaşırken tahmini varış süresi gösterileceğini söyledi.

Bu özellik sayesinde gönderen kişi, dosyanın kaç saniye / dakika içinde karşı tarafa iletileceğini görebilecek.

Bu süre internet bağlantısının kalitesine göre değişecek. (haber 3)