Watsapp'a paralı üyelik mi geliyor?

Dünya genelinde 2 miyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.

Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor.

Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.

WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak. (haber 3)