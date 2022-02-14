Vodafone Her Şey Yanımda 4 Ayda 50 Kat Büyüdü

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda servisi büyük ilgi görüyor. Türkiye telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda, ilk 4 ayda 30 milyondan fazla kez ziyaret edildi. Toplam 14 kategoride 1,2 milyon ürünün sunulduğu Her Şey Yanımda’da bu süreçte yaklaşık 250 bin ürün satıldı. Platform böylelikle, lanse edildiği Ekim 2021’den bu yana 50 kat büyüdü.

Müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunan Her Şey Yanımda’da sipariş verenlerin %28’ini diğer operatör kullanıcıları oluştururken, en çok sipariş alınan ilk 4 kategori Elektronik, Cep Telefonu, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım olarak sıralandı. Her Şey Yanımda’da en çok sipariş alınan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Platformda ilk 4 ayda en çok satan ürün tüm ayların rekorunu kıran Milli Piyango çeyrek bilet yılbaşı kuponu olurken, adette en çok satan diğer ürünler dijital oyun kodu, cilt bakım serumu, erkek ve kadın parfümü oldu.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri de Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması. Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Her Şey Yanımda servisimizle, online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Her Şey Yanımda üzerinden müşterilerimize farklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

İlk siparişlerde 15 GB hediye

Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere 14 ana kategoride 1,2 milyon ürün sunuluyor. Toplam 450 aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Her Şey Yanımda’da ilk siparişlerde 15 GB internet hediye edilirken, tüm siparişlerde kargo hizmeti ücretsiz veriliyor. Diğer yandan, Elektronik Aksesuar, Moda, Dijital Oyun Kodları, Kitaplar ve Kozmetik gibi kategorilerde 10 TL’den 25 TL’ye kadar çok özel sepet indirimleri sunuluyor.

Hediye Çarkı’nda indirim çeki fırsatı

Her Şey Yanımda’da kullanıcılara her gün yenilenen kampanyalar ve özel indirimler ile piyasada bulunamayacak teklifler de sunuluyor. Kullanıcılar, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ulaşılabilen Hediye Çarkı’nda 31 Mart’a kadar devam edecek bir kampanyayla Her Şey Yanımda’dan 10 adet 10 bin TL ve 50 adet 3 bin TL indirim çekinin yanı sıra çok özel hediyeler de kazanma fırsatına sahip oluyor.

Her alışverişin 3 TL’si eğitime

Her Şey Yanımda aynı zamanda ilk amaç odaklı online alışveriş platformu olma özelliği de taşıyor. Vodafone, bu kapsamda, müşterilerinin Her Şey Yanımda’dan yaptıkları her alışverişten 3 TL’yi bir çocuğun eğitim masraflarına katkı sağlamak için TOÇEV'e bağışlıyor. Bu projenin de kapsamının genişletilerek etki alanının artırılması hedefleniyor.