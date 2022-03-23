Veritabanına yapılan saldırılar bir dedektif gibi Dataskope ile nasıl tespit edilir?

Dataskope veritabanına gelen istekleri anında kayıt altına alıyor.

Kişisel ve kritik bilgi içeren bütün veritabanlarında yöneticilerin ve üçüncü parti bağlantı kuran kişilerin veritabanı üzerinde yaptığı işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan Dataskope Türkiye’nin lider markaları tarafından kullanılarak veri güvenliği zincirinin bir halkasında yer alıyor.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik süresince Dataskope’un kritik özelliklerini anlatan Karmasis İş Geliştirme Müdürü Burak Baysal, tamamen Karmasis mühendisleri tarafından geliştirilen bu yeni sistemin veritabanı sunucularına yapılan istekleri anlık olarak kayıt altına almasının önemine değindi ve merak edilenleri aktardı. Siber saldırılara karşı işlemlerin anlık takibinin kurumlar için hayati rol oynadığının altını çizen Burak Baysal, “ihlallerin önüne geçmek üzere bütünsel yaklaşım sunan denetleme mekanizmamız Dataskope (Database Activity Monitoring) işlemleri anlık şekilde kayıt altına alarak, gerekli uyarıların zamanında yapılması ve önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı oluyor” diyerek ürünün özelliklerini detaylandırdı.

“Bu süreçte ise veritabanı üzerindeki işlemlerin kayıtlarının manipüle edilmesinin önüne geçerken regülasyonlara uygun şekilde kayıt alıyor. Zamanında uyarı ve önlemin kurumların ani tehlikelerle karşı karşıya kalmasını önlediği gibi sonrasında yaratacağı tahribata da engel olarak şirketlerde hem itibar hem de maliyet kaybına karşı koruyor. Türkiye Global Siber Güvenlik Endeksine göre 2019 – 2020 arasında siber saldırıların oranı %80’in üzerinde artış gösterdi. Tahmin edeceğiniz gibi 2021’de bu rakam daha da arttı ve 2022’de de artmaya devam edecek.Dataskope DAM ürünü ise yabancı menşeili ürünlerin karşısında yeni nesil teknolojisi ile çok kısa bir sürede birçok kritik kurum tarafından tercih edilir hale geldi.”