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Uzaktan çalışma kötü amaçlı yazılım saldırısına maruz kalma riskini 3,5 kat artırdı!

Covid-19 ve uzaktan çalışma modeli kötü amaçlı yazılım saldırılarına maruz kalma riskini önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. Özellikle uzaktan çalışma modeline geçişle birlikte kötü amaçlı yazılım saldırılarında 3,5 kat artış yaşandığını aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, kötü amaçlı yazılımların çoğunun geleneksel sistemlerin uç noktalarına kolaylıkla ulaştığına dikkat çekiyor.

Bilim, Teknoloji 10.05.2022, 10:42
Uzaktan çalışma kötü amaçlı yazılım saldırısına maruz kalma riskini 3,5 kat artırdı!

Hem BT çalışanları hem de onları istihdam eden şirketlerin hibrit çalışma ortamlarından yararlanmak istemesi şaşırtıcı olmamalıdır. PwC tarafından yapılan araştırmaya göre, ankete katılan şirketlerin %66'sı çalışanlarına daha fazla iş esnekliği sunacaklarını dile getiriyor. Kurumsal ağlara uzaktan erişimden kaynaklanan güvenlik zorluklarını ele aldıkları son güvenlik raporuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, uzaktan çalışma modeline geçişle birlikte kötü amaçlı yazılım saldırılarında 3,5 kat artış yaşandığını, birleşik bir güvenlik sistemi kullanılmaz ise kötü amaçlı yazılımların çoğunun uç noktalara kolaylıkla ulaşabileceğini aktarıyor.

Birleşik Güvenlik Platformu ile Siber Saldırılardan Korkmayın!

Uzaktan çalışma modeli gerekli siber güvenlik önlemleri alınmadığında ne yazık ki çalışanları ve şirket verilerini açık hedef haline getiriyor. Artan siber saldırılara karşı da şirketler, verilerini korumak için çeşitli siber güvenlik çözümlerinin arayışına giriyor. WatchGuard’ın Birleşik Güvenlik Raporuna göre, uzaktan çalışma modeli kötü amaçlı siber saldırı oranı 3,5 kat artırdı. Genellikle uzaktan çalışma modeli için altyapıya sahip olmayan şirketler siber saldırılardan olumsuz etkileniyor açıklamasında bulunan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, şirketlerin bir birleşik güvenlik platformuna sahip olması gerektiğini ve uç noktaları korumanın önceliklendirmesi gerektiğinin altınız çiziyor.

Uç Noktaları Korumak Şirketlerin Öncelikleri Arasında Olmalı!

Siber güvenlik tehditleri son zamanlarda sıklıkla değişirken uç nokta güvenliği de devamlılığını giderek artıran unsurlardan birini oluşturuyor. Aslında hackerler gelişiyor, sistemler güncelleniyor ve korunuyor ama değişen şey, saldırganların uç noktaları nasıl tehlikeye attığı oluyor. Hackerlerin günümüzde gerekli çözümleri uygulamayan birçok şirkete yakalanmadan uç noktalara eriştiğine ve tüm siber güvenlik korumalarını altüst edebildiğine dikkat çeken Ülke Yusuf Evmez, yine burada kilit noktanın kimlik avı ile başladığına ve bununla ilişkili hackerlerin uzaktan erişim sağlayabildikleri trojanlarla sistemlere sızabildiklerini aktarıyor. Şirketlerin bu aşamada uç nokta tespit ve yanıt hizmetlerinden faydalanması gerektiğini belirten Evmez, WatchGuard EPDR ve EPP çözümleri sayesinde şirketlerin, çeşitli güvenlik açığından yararlanan, bilinen veya bilinmeyen herhangi bir çeşit truva atı veya kötü amaçlı yazılıma karşı korunduğunu, çalışanlar kimlik avı içeren e-postayı açıp belgeler indirseler bile herhangi bir zarar ile karşılaşmadığını aktarırken, çok faktörlü kimlik doğrulama çözümleri ile daha da güvenli hesaplara ve erişim süreçlerine sahip olduklarını dile getiriyor.

#yazılım #uzaktan çalışma
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