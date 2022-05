Uyudukça para kazanmak mı! “Kazanmak için ‘şunu’ yap” akımına ne yön veriyor?

Çalışmayı kişisel taahhütlerle dengelemek, son iki yılda evden çalışmak zorunda kalan birçok çalışan için tanıdık bir zorluktur. Sleep Future adlı üç yaşındaki bir start-up, şimdi dünyanın ilk blockchain destekli uyku sağlığı ekosistemi ile bu önemli iş-yaşam dengesini iyileştirmeyi hedefliyor.

Sleep Future, yenilikçi uyku teknolojisi araştırma ve geliştirme yoluyla küresel toplumda uyku kalitesini ve sağlığını iyileştirdiğini iddia ediyor. Bunu, bir izleme uygulaması kullanarak insanların uykusunu izleyerek ve onları ürünler ve hizmetler için kullanılabilecek $SLEEPEE tokenleriyle ödüllendirerek yapıyor.

Bu “Kazanmak için Uyu” iş modeli, birkaç yıl önce hafife alınmış olsa da şimdi Web3'ün birçok uygulama senaryosunda ortaya çıkan, “Kazanmak için şunu yap” olarak bilinen ve hızla büyüyen bir olgunun parçasıdır.

“Kazanmak için şunu yap” konsepti ilk olarak RabbitHole'un operasyon başkanı Ben Schecter tarafından a16z resmi web sitesinde yayınlanan bir makalede önerildi. “Şunu” diye atfedilen şey yemek yemek, egzersiz yapmak, uyumak, alışveriş yapmak, ders çalışmak, oyun oynamak veya tiyatro izlemek gibi herhangi bir günlük insan etkinliği olabilir. “Kazan”, bu belirli eylemleri gerçekleştirerek elde edilen finansal kazanç olacaktır.

Web3 çağında, insanların oyun oynama, öğrenme becerileri, düzenli egzersiz yapma veya hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanma gibi günlük eylemleri yoluyla faydalar elde edebilecekleri ve bunu paranın takip edeceği öngörülebilir. “Kazanmak için şunu yap” modeli şu anda “Kazanmak için Oyna”, “Kazanmak için Yürü”, “Kazanmak için Öğren” vb. gibi Web3'ün birçok uygulama senaryosunda ortaya çıkmıştır. “Kazanmak için şunu yap”, kullanıcı davranışına odaklanan yeni bir ekonomik model oluşturuyor olabilir.

“Kazanmak için şunu yap” neden ilgi görüyor?

“Kazanmak için şunu yap” popülerliğini ne açıklıyor? Başarısının, daha önce katkılarıyla orantılı faydalar almayan katılımcılara güç dengesini geri çevirmedeki devrimden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bunun nedeni, mevcut senaryoların çoğunda gelirin bir kısmının proje geliştiricilerine veya merkezi şirketlere veya kuruluşlara ait olmasıdır. Bu nedenle, “Kazanmak için şunu yap” özü, katılımcılara başlangıçta kendilerine ait olan hak ve menfaatleri geri veren bir faiz devrimidir.

Popülaritesine rağmen, her şey “Kazanmak için şunu yap” modelini takip edemez. Bu, bir katılımcının davranışının başka bir tarafa fayda sağlayan bir katkı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bağlı olacaktır. Bu faydalar, başka bir tarafa giden gelirle sonuçlanırsa, katılımcılara kazançları yeniden dağıtmak için “Kazanmak için şunu yap” modeli gerekir.

Takip etmeye değer “Kazanmak için şunu yap” uygulamaları

"Uykudan Kazanmak" dışında, dikkate alınması gereken başka “Kazanmak için şunu yap” uygulamaları da vardır:

1. Oynadıkça Kazan (P2E)

Oyunlarla para kazanmak (P2E), geleneksel oyunların Oynaması Ücretsiz (F2P) modeline karşılık gelen merkezileştirme ile sınırlı değildir. Oyuncular P2E oyunları oynar ve oyun içi temel varlıklar (NFT'ler) veya oyun tokenleri kazanır. Bu varlıklar oyuncuların kendilerine aittir ve artık oyun geliştiricilerine ait değildir. Oyuncular, oyun varlıklarını açık piyasada alıp satarak gerçek para kazanabilirler.

Hollandalı pazar araştırma şirketi Newzoo tarafından hazırlanan bir rapora göre, geleneksel oyun pazarı 2020'de yaklaşık 175 milyar ABD Doları ve 2021'de yaklaşık 180 milyar ABD Doları değerindeydi. Buna karşılık, on milyarlarca blok zinciri oyununun mevcut pazar boyutu sadece küçük bir miktardı. Başka bir açıdan, blockchain oyunları için pazar geliştirme alanı çok büyük.

Tek başına Axie Infinity, çoğunlukla Güneydoğu Asya'da olmak üzere günlük 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahiptir. COVID-19 salgını sırasında Axie Infinity, Filipinler'deki düşük gelirli oyuncular için bir hayat kurtarıcıydı, çünkü işlerini kaybettikten sonra geçimlerini sağlamak için oyun oynamaya devam edebiliyorlardı.

2. Yürüdükçe Kazan

Basitçe egzersiz yaparak para kazanmak olarak anlaşılan “Yürüdükçe Kazan” (M2E), Solana'da STEPN tarafından temsil edilen egzersiz ve ödemeyi birleştiren yepyeni bir kazanç modelidir. StepN'in yerel tokeni GMT, Nisan ayında piyasa değeri neredeyse dört katına çıkarak Huobi Global'in borsasındaki en popüler tokenlerden biri oldu.

M2E'de kullanıcılar artık oynamak için oynamıyor. Kullanıcılar, spor yapmak veya dışarı çıkıp oynamak istediklerinde kar elde etmek için M2E uygulamasını açabilir. Oyuncular kendilerini egzersiz yapmaya zorlayarak egzersiz yapma heveslerini kaybetmeyecekleri gibi, bilgisayar başında uzun süre oturanlar P2E nedeniyle de kondisyonlarını kaybetmeyeceklerdir.

STEPN'i örnek alarak, kullanıcılar uygulamada "NFT spor ayakkabı (Sneaker)" alabilir ve ayrıca niteliklerini artırmak için onları değerli taşlarla (Mücevherler) donatabilir. Kullanıcılar daha sonra yürüyerek veya açık havada koşarak ödüller kazanabilirler. Ödüller, piyasada gerçek parayla alınıp satılabilen NFT varlıklar veya tokenler olabilir.

Blockchain oyunlarını gerçek hayattaki mobil cihazlarla birleştiren bu M2E modeli, yalnızca düşük karbonlu ve çevre dostu bir yaşamı teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda Web3 dünyasını da inşa ediyor. Yani, bir taşla iki kuş vuruyor.





3. Öğrendikçe Kazan

“Öğrendikçe Kazan”, öğrenirken para kazandıran yöntemdir. Belirli bir sektöre ilişkin mesleki bilgileri öğrenerek ve finansal faydalar elde etmek için soru-cevap testlerine katılarak, kullanıcıları belirli teknik bilgileri almaya motive edebilir. Bu, ticaret faaliyetlerini teşvik eden ve bilgiyi yaygınlaştıran bir gelir modelidir.

iOS platformunda bulunan bir İngilizce öğrenme uygulaması olan “Let Me Speak”, son zamanlarda en popüler “Öğrendikçe Kazan” uygulamasıdır. “Let Me Speak”te para kazanmanın ana yolu, NFT karakterleri satın almak ve “Let Me Speak” uygulamasından İngilizce öğrenmeye başlamaktır. Her birkaç dakikada bir oyuncular, oyuncunun öğrenme ilerlemesi için anında tokenle ödüllendirilecek ve cüzdanlarındaki tokenleri USDC'ye dönüştürebilecekler. Günlük gelir, karakterlerin öğrenmesi gereken zaman ve enerjiyle sınırlıdır, genellikle 30 ila 40 dakika veya her gün yeni bir dil öğrenmek için ideal süre.

“Kazanmak için şunu yap” modeline genel bakış

“Kazanmak için şunu yap” modelini değerlendirmek için bir adım geri atıldığında, bu iş modelinin kullanıcıları uzun süre elde tutarak kullanıcı sadakatini güçlendirmeye yardımcı olduğu açıktır. Ayrıca, güçlü bir aidiyet duygusu aşılayarak kullanıcıları ortak inşaatçılara dönüştürür. Bununla birlikte, pazara hızlı bir şekilde girme yarışında, “Kazanmak için şunu yap” senaryosundaki birçok proje, ekonomik modelin tasarımında boşluklar ve gizli tehlikelerle karşı karşıyadır. Ekonomik model “Kazanmak için şunu yap” modelinin kalbinde yer alırken, tasarımın doğasında bulunan belirli sorunlar bazı erken projelerde zaten ortaya çıktı.

Örneğin, Axie'nin enflasyonu çok hızlı yükseldi, bu da kullanıcı gelirinde keskin bir düşüşe, uzun bir geri ödeme süresine ve kullanıcı tutma motivasyonunda düşüşe neden oldu. Bu nedenle, ürünün alt katmanı ve ekonomik model üzerinden uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomik model tasarlamak ve kullanıcı davranışını teşvik etmek, “Kazanmak için şunu yap” modelinin pazardaki başarısını belirleyecektir.

Huobi, senaryo veya ekosistemden bağımsız olarak başarılı bir projeyi, uzun vadeli yaşam döngüsü bakış açısıyla uygulamalar oluştururken, mükemmel bir kullanıcı deneyimi ve ekonomik model ile sürekli olarak uygulamalar üretebilen proje olarak tanımlar. Bu, kullanıcıların, dünyanın uyku kalitesini ve sağlığını iyileştirmeye yardımcı olurken, uykunuzda para kazanmanın aksine, bir kazan-kazan durumu elde etmek için geliştirmeye devam etmelerini sağlayacaktır.