Ucuza aldanıp sahte site tuzağına düşmeyin

Siber suçlular kurbanlarının kişisel verilerini ya da paralarını elde edebilmek için fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar. Hafta sonu tatili ile birleşen Ramazan Bayramı’nın beş günlük bir sürece yayılması siber suçlular için yeni fırsatlar doğurabiliyor. Online rezervasyonlarda sahte site tuzağına düşmeyinKullanıcıları kandırabilmek amacıyla oluşturulan sahte web siteleri, bu sitelerin adres bilgileri oltalama amaçlı kullanılabiliyor. Araç kiralama ya da uçak, otobüs bileti, konaklama rezervasyonu ile ilgili online mecralarda karşınıza çıkan ve size cazip önerilerde bulunan tanıtımlardaki linklere tıklamayın. Siber suçlular sahte siteler ve sahte reklam duyurumları ile sizi kandırmaya çalışıyor olabilir.

İmkansız tekliflere aldanmayın. Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Fırsatı Kaçırmayın’ ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin!

Sahte online bağış sitelerine karşı uyanık olun! Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar artık daha çok yapılıyor. Özellikle internet üzerinden ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.

Sahte bayram tebriklerine dikkat edin

Tanımadığınız isimlerden gelen e-kartlara ve bu uygulamaların linklerine tıklamadan önce ihtiyatlı davranın.

Yaşça büyük olan aile büyüklerinizi bilgilendirin

Pandemi döneminde yaşlıların internet ve sosyal medya platformlarını kullanma oranı arttı. Dijital okuryazarlığı görece az olan bu yaş grubunun online mecralarda karşılaşabilecekleri tehidtlere yönelik daha çok bilgilendirilmeleri gerekiyor.

Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın. Bayram tatilinin uzun olması ve tatil dönemine denk gelmesi halka açık alanlardaki internet bağlantılarının kullanım oranını artırıyor. Güvenliği kuşkulu halka açık kablosuz internet noktalarından bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Sistem yamalarını ihmal etmeyin. İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

Cihazlarınızda güvenlik yazılımı kullanın. Sanal dünyadaki bir milyarı aşkın zararlı yazılım; özel, finansal veya işle ilgili verilerimize ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve telefonlarınızda mutlaka tanınmış, bilinen bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. Sizi pek çok sıkıntıdan uzak tutacaktır.