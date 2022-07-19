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Twitter’da 2022'nin İlk 6 Ayında Rekor Kırıldı: Oyunlar Hakkında 1,5 Milyar Tweet Atıldı
Twitter, 2022'nin ilk yarısında, oyun hakkında yaklaşık 1,5 milyar Tweet atıldığını açıkladı. 2021'deki oyun sohbetleri için rekor bir yılın ardından 2022’in ilk yarısı da bir rekor dönemi oldu. Oyunla ilgili Tweetlerdeki yıldan yıla* %36'lık artış yaşandı. Elden Ring gibi oyun sürümleri, Call of Duty League, VALORANT Champions Tour ve Professional Gamers League Counter-Strike: Global Offensive gibi e-spor ligleri ve Xbox Showcase, Playstation's State of Play ve Summer Game Fest gibi küresel oyun etkinlikleri hakkında Twitter’da büyük sohbetler döndü.
Bilim, Teknoloji 19.07.2022, 15:26 19.07.2022, 15:40
Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, en son gelişmeleri ve trendleri tartışmak için Twitter'a gelmeye devam etti. Yeni oyun sürümlerinden yama notlarına ve önemli e-spor etkinliklerinden öne çıkanlara kadar her şey Twitter'da gerçekleşiyor.
Genshin Impact, 2021'de ünvanı aldıktan sonra dünya çapında En Çok Tweetlenen Video Oyunu listelerinin zirvesinde kalmaya devam etti. Ve herkesin favori günlük etkinliği Wordle, ikinciliği aldı.
İşte Twitter'ın 2022'nin ilk yarısındaki (1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022) küresel oyun sohbeti analizlerine bir bakış:
Oyun Hakkında En Çok Tweet Atan Ülkeler
1. Japonya
2. Amerika Birleşik Devletleri
3. Güney Kore
4. Tayland
5. Endonezya