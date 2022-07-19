Twitter’da 2022'nin İlk 6 Ayında Rekor Kırıldı: Oyunlar Hakkında 1,5 Milyar Tweet Atıldı

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, en son gelişmeleri ve trendleri tartışmak için Twitter'a gelmeye devam etti. Yeni oyun sürümlerinden yama notlarına ve önemli e-spor etkinliklerinden öne çıkanlara kadar her şey Twitter'da gerçekleşiyor.

Genshin Impact, 2021'de ünvanı aldıktan sonra dünya çapında En Çok Tweetlenen Video Oyunu listelerinin zirvesinde kalmaya devam etti. Ve herkesin favori günlük etkinliği Wordle, ikinciliği aldı.

İşte Twitter'ın 2022'nin ilk yarısındaki (1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022) küresel oyun sohbeti analizlerine bir bakış:

Oyun Hakkında En Çok Tweet Atan Ülkeler

1. Japonya

2. Amerika Birleşik Devletleri

3. Güney Kore

4. Tayland

5. Endonezya