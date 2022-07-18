Twitter'a yeni özellik geliyor! 'Görünmez Tweet'

Yeni özelliği sayesinde atılan tweetler, ana sayfada ve profilde yer almayacak. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine olanak tanıyacak.

Yanıt verilirse gizlilik kaybolacak

Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecek. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.

Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. (ensonhaber)