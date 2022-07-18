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Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.
Twitter'a yeni özellik geliyor! 'Görünmez Tweet'
Milyolarca kullanıcıya sahip olan Twitter, yeni özellik sayesinde atılan bir tweet'in ana sayfada ve profilde görünmemesini sağlayacak.
Bilim, Teknoloji 18.07.2022, 15:40 18.07.2022, 15:43
Yeni özelliği sayesinde atılan tweetler, ana sayfada ve profilde yer almayacak. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine olanak tanıyacak.
Yanıt verilirse gizlilik kaybolacak
Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecek. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.
Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. (ensonhaber)