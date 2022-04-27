Türkiye’nin İlk Dijital Pazarlama Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’deki ilk ve tek dijital pazarlama yarışması olan Dijital UP’ın kazananları belli oldu. Tüm üniversitelerden katılımın ücretsiz olduğu dijital pazarlama yarışması Dijital UP’ta 5 kazanan ödüllerine sahip oldu.

Gecede ödül veren Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Özellikle büyüyen sektörde istihdam ile ilgili sorunlar yaşarken öğrencilerin bu konuda çalışmalar yapması büyük önem taşıyor. Bu sektörün büyümesi noktasında özellikle Dijital Pazarlama Okulu olarak oluşturduğumuz eğitim, staj ve istihdam gibi projelere ek olarak üniversitelerden bu tarz çalışmalar yapılması, hem sektöre katılacak yeni kişiler ve hem de bu kişilerin gelişmesi noktasında hazırlık olacağı kanaatindeyim. Bu yarışma sayesinde çok değerli projeler gördük. Büyüme aşamasındaki dijital pazarlama sektörünün gelecek nesil ile çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum” dedi.