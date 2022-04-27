Türkiye’nin İlk Dijital Pazarlama Yarışmasının Kazananları Belli Oldu
Türkiye’de ilk defa organize edilen dijital pazarlama yarışması Digital Up’ın kazananları belli oldu. Dijital pazarlama deneyimi kazandırmak ve dijital pazarlama araçlarını etkili bir şekilde kullanmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği Dijital UP’a sektörden birçok önemli isim katıldı. 5 kazananın belirlendiği yarışmada Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, sektörün önde gelen isimleri arasında jüri olarak yerini aldı.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’deki ilk ve tek dijital pazarlama yarışması olan Dijital UP’ın kazananları belli oldu. Tüm üniversitelerden katılımın ücretsiz olduğu dijital pazarlama yarışması Dijital UP’ta 5 kazanan ödüllerine sahip oldu.
Gecede ödül veren Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Özellikle büyüyen sektörde istihdam ile ilgili sorunlar yaşarken öğrencilerin bu konuda çalışmalar yapması büyük önem taşıyor. Bu sektörün büyümesi noktasında özellikle Dijital Pazarlama Okulu olarak oluşturduğumuz eğitim, staj ve istihdam gibi projelere ek olarak üniversitelerden bu tarz çalışmalar yapılması, hem sektöre katılacak yeni kişiler ve hem de bu kişilerin gelişmesi noktasında hazırlık olacağı kanaatindeyim. Bu yarışma sayesinde çok değerli projeler gördük. Büyüme aşamasındaki dijital pazarlama sektörünün gelecek nesil ile çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum” dedi.