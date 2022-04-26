Türkiye’nin 500 Bin Yazılımcıya İhtiyacı Var

Dünya çapında 600 milyar dolar pazar hacmine ulaşan yazılım sektörünün Türkiye’deki pazar payı 30 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’nin yazılım ihraç eden ülkeler konumuna gelip pazardan daha fazla pay alması için 500 bin yazılımcıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, istihdam yaratılması konusunda da önemli paya sahip olan yazılım sektörünün, yurt dışındaki yazılım şirketleriyle rekabet edebilmesi için güçlü regülasyonlara ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Erdal Özkan’a göre hem yazılımcıyı hem de işvereni koruyan düzenlemeler ile Türkiye yazılım ihraç eden ülke konumuna gelerek, teknolojiyi yüksek bedellerle geri almak zorunda kalmayıp yeni unicornların çıkmasını da daha mümkün hale getirebilir.

Yazılımcılarımızı Yurt Dışına Kaptırmamak için Yerli Yazılım Şirketleri Yeni Düzenlemelerle Desteklenmeli

Türkiye’de 150 bine yakın yazılımcı var ancak, bu sayının orta vadede 500 bin kişiye kadar çıkması gerekiyor. Buna karşılık döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türkiye’deki yazılımcıların büyük bir çoğunluğu yurt dışındaki şirketlerde çalışmayı tercih edebiliyor. Covid-19 pandemisinden sonra yaygınlaşan uzaktan çalışma imkanları sayesinde yazılımcıların dünyanın dört bir yanındaki şirketlere Türkiye’den hizmet sağlama olanaklarının genişlediğini belirten Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, döviz kurlarındaki artış ve bu iş modelinde henüz regülasyonların tamamlanmamasından kaynaklı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım şirketlerinin yabancı şirketlerle rekabet edebilmesinin zorlaştığını belirtiyor. Yazılım ihraç eden bir ülke konumuna gelebilmek için bu problemin farkında olarak daha fazla yazılımcı yetiştirilmesi, mevcut yazılımcıların taleplerinin karşılanması ve yazılım şirketlerinin desteklenmesi gerekiyor. Dünya yazılım sektöründeki paydan Türkiye’nin hak ettiği payı alabilmesi için hem yazılımcıların taleplerini karşılayan hem de yerli şirketlerinin rekabetteki güçlerini artıran düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Erdal Özkan, aksi takdirde Türkiye’de istihdam yaratılması konusunda da büyük paya sahip yazılım ve bilişim sektörünün hedeflerine ulaşmasının zorlaşacağının altını çiziyor. Özkan, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin yazılım liginde üst sıralara çıkmasını engelleyeceğini belirtiyor.

“Türkiye, Üretmeyip İthal Ettiği Teknolojileri Yüksel Bedellerle Geri Alıyor”

Türkiye’de yazılım ve teknoloji ihracatı yapan şirketlerden biri olan Senkron Yazılım’ın CEO’su Erdal Özkan, “Türkiye kendi yazılımcılarını koruyamayıp yazılım üreten konuma gelemediğinde ve ürettiği yazılımı ihraç edemediğinde, çok daha yüksek bedellerle bu hizmet ve ürünleri geri almak durumunda kalıyor. Yazılım sektörüne yönelik regülasyonlarla yazılımcıların ve sektördeki şirketlerin beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında büyük bir potansiyele sahip. Yazılımcıların yerli şirketleri tercih etmelerini sağlamak önceliğimiz olmalıdır.” ifadelerinde bulunuyor.