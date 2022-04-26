banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
1 kilometrelik iftar sofrası
1 kilometrelik iftar sofrası

Türkiye’nin 500 Bin Yazılımcıya İhtiyacı Var

Dünya çapında 600 milyar dolar pazar hacmine ulaşan yazılım sektörünün Türkiye’deki pazar payı 30 milyar dolara yaklaştı. Pandemi ile birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma fırsatı ve döviz kurları nedeniyle daha fazla kazanç fırsatı ise yazılımcıların yerli şirketler yerine yurt dışındaki şirketlerde çalışma eğilimini artırdı. Türkiye’nin yazılım ihraç eden ülkeler konumuna gelip pazardan daha fazla pay alması için 500 bin yazılımcıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, hem yazılımcıların yerli şirketleri tercih etmesini sağlayacak hem de işverenleri güçlendirecek regülasyon ve stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bilim, Teknoloji 26.04.2022, 09:57
Türkiye’nin 500 Bin Yazılımcıya İhtiyacı Var

Dünya çapında 600 milyar dolar pazar hacmine ulaşan yazılım sektörünün Türkiye’deki pazar payı 30 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’nin yazılım ihraç eden ülkeler konumuna gelip pazardan daha fazla pay alması için 500 bin yazılımcıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, istihdam yaratılması konusunda da önemli paya sahip olan yazılım sektörünün, yurt dışındaki yazılım şirketleriyle rekabet edebilmesi için güçlü regülasyonlara ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Erdal Özkan’a göre hem yazılımcıyı hem de işvereni koruyan düzenlemeler ile Türkiye yazılım ihraç eden ülke konumuna gelerek, teknolojiyi yüksek bedellerle geri almak zorunda kalmayıp yeni unicornların çıkmasını da daha mümkün hale getirebilir.

Yazılımcılarımızı Yurt Dışına Kaptırmamak için Yerli Yazılım Şirketleri Yeni Düzenlemelerle Desteklenmeli

Türkiye’de 150 bine yakın yazılımcı var ancak, bu sayının orta vadede 500 bin kişiye kadar çıkması gerekiyor. Buna karşılık döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türkiye’deki yazılımcıların büyük bir çoğunluğu yurt dışındaki şirketlerde çalışmayı tercih edebiliyor. Covid-19 pandemisinden sonra yaygınlaşan uzaktan çalışma imkanları sayesinde yazılımcıların dünyanın dört bir yanındaki şirketlere Türkiye’den hizmet sağlama olanaklarının genişlediğini belirten Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, döviz kurlarındaki artış ve bu iş modelinde henüz regülasyonların tamamlanmamasından kaynaklı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım şirketlerinin yabancı şirketlerle rekabet edebilmesinin zorlaştığını belirtiyor. Yazılım ihraç eden bir ülke konumuna gelebilmek için bu problemin farkında olarak daha fazla yazılımcı yetiştirilmesi, mevcut yazılımcıların taleplerinin karşılanması ve yazılım şirketlerinin desteklenmesi gerekiyor. Dünya yazılım sektöründeki paydan Türkiye’nin hak ettiği payı alabilmesi için hem yazılımcıların taleplerini karşılayan hem de yerli şirketlerinin rekabetteki güçlerini artıran düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Erdal Özkan, aksi takdirde Türkiye’de istihdam yaratılması konusunda da büyük paya sahip yazılım ve bilişim sektörünün hedeflerine ulaşmasının zorlaşacağının altını çiziyor. Özkan, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin yazılım liginde üst sıralara çıkmasını engelleyeceğini belirtiyor.

“Türkiye, Üretmeyip İthal Ettiği Teknolojileri Yüksel Bedellerle Geri Alıyor”

Türkiye’de yazılım ve teknoloji ihracatı yapan şirketlerden biri olan Senkron Yazılım’ın CEO’su Erdal Özkan, “Türkiye kendi yazılımcılarını koruyamayıp yazılım üreten konuma gelemediğinde ve ürettiği yazılımı ihraç edemediğinde, çok daha yüksek bedellerle bu hizmet ve ürünleri geri almak durumunda kalıyor. Yazılım sektörüne yönelik regülasyonlarla yazılımcıların ve sektördeki şirketlerin beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında büyük bir potansiyele sahip. Yazılımcıların yerli şirketleri tercih etmelerini sağlamak önceliğimiz olmalıdır.” ifadelerinde bulunuyor.

#türkiye #yazılım
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık