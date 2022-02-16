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Türkiye’de Startup Dünyasında Ocak Ayında Neler Yaşandı?

Ocak 2022’de Türkiye’de toplam 20 startup’a yaklaşık 381 milyon USD değerinde yatırım yapıldı. Mobil oyun girişimleri ise yıla çok hızlı bir giriş yaptı.

Bilim, Teknoloji 16.02.2022, 13:01 16.02.2022, 13:07
Türkiye’de Startup Dünyasında Ocak Ayında Neler Yaşandı?

2018 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye’nin startup ekosistem öncülerinden StartupMarket tarafından aylık yayınlanan kaşif raporları ekosisteme ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak Ocak 2022 verileri ile hazırlanan StartupMarket Ocak 2022 Kaşif Raporu’na göre Ocak ayında 20 startup, 381 milyon USD’lik yatırım aldı. Bunların arasından 255 milyon USD yatırım alan ve Türkiye’deki 5 unicorn’dan biri olan Dream Games ile 50 milyon USD’lik yatırım alan N11 dikkatleri üzerine çekiyor.

Dream Games ve N11’in aldığı yatırımlar hariç 18 startup yaklaşık 77 milyon USD değerinde yatırım aldı. Bunların arasında ise 55 milyon USD’lik yatırımın sahibi Spyke Games oldu.

Ocak ayında Spyke Games ardından yatırım alan mobil oyun girişimi ise Yunus Güvenen, Emre Teksöz ve Yusuf Ceylan tarafından 2019 yılında kurulan Fomo Games oldu.

Mobil oyun girişimlerinin ardından sağlık girişimi olan HiDoctor yer alıyor. Evde PCR ve antikor testleri, yine evde kan ve idrar tahlilleri, bakım hizmetleri uygulamaları sayesinde kullanıcıların sağlık ihtiyaçlarını diledikleri yerde karşılayabilecekleri HiDoctor 3 milyon USD yatırım aldı.

“Mobil Oyun Girişimleri 2022 Yılına Hızlı Bir Giriş Yaptı”

 StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO’su “Ocak ayında yapılan yatırımların sektörel dağılımına baktığımızda, oyun girişimlerinin öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'deki oyun şirketlerine ilginin yüksek olduğu şu günlerde, sektörün gözde oyun şirketlerinden Dream Games’in yeni aldığı 255 milyon USD’lik yatırım ile oyun pazarının büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde kullanıcıların evde oluşu, dışarıda gerçekleştirilen aktivitelerin muadilini arama yönünde aksiyon almaları bu sektörün ve pazarın büyümesinde de büyük etkisi olduğu gerçeği yadsınamaz” açıklamaları ile Ocak ayını değerlendirirken  sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci olarak lojistik sektöründe özellikle market lojistiği ve yemek teslimatı alanlarında pandemi ile insanların sosyal mesafeye önem vermeleri ve kalabalık ortamlardan kaçınma istekleri bu girişimlere olan talebi fazlasıyla arttırdı”.

Otonom Robotik Sistemler ile Geleceğin Teslimat Teknolojisi Şekilleniyor

Yine ilk ay verilerine göre, teknoloji ve pandeminin etkisi ile robot teknolojileri, yapay zekâ, dijital dönüşüm artık hayatımızın önemli parçaları haline geldiği ortada. Endüstri 4.0 ile de otonom araç ve robot teknolojilerinin getirdiği yenilikler birçok sektörde kullanılırken verimlilik, üretim artışı, maliyetlerin azalması gibi temel noktalarda olumlu etki yaratıyor. Önümüzdeki dönemlerde elektronik, yapay zekâ ve robotik sektörlerinde daha çok girişim görmemiz olası.

StartupMarket, her ay ve yıl, startup ekosisteminin nabzını düzenli olarak yayınladığı raporlarla tutuyor. Ocak ayı başında yayınlanan 2021 yılına dair raporda da oyun ve yapay zeka dikeyindeki startuplara yatırımın ivme kazanabileceği öngörüsü paylaşılmıştı. Özellikle oyun dikeyinde önceki yıl (2020) 14 girişim yatırım alırken, 2021’de bu rakam 50’ye yükselmişti.

#Startup #türkiye #otonom robotik sistemler #mobil oyun
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