Türkiye Oyun Sektörü Büyümeye Devam Ediyor
Türkiye’nin öncü oyun alışveriş firması oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre nisan ayında oyun alışverişleri normal seyrinde devam etti. Oyun ve oyun içi satışlarında mart ayına göre %5’lik bir düşüş yaşanırken, 2021 yılının nisan ayına göre %12’lik bir artış görüldü.
Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları nisan ayında, mart ayına kıyasla %5’lik bir düşüş gösterdi. Düşüşün tamamı PC platformu özelinde yaşanırken diğer kategorilerde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Satışların geçen yılın nisan ayına oranla %12’lik bir artış göstermesi ise geçtiğimiz yıla göre oyunlara olan ilginin arttığını kanıtladı.
Mobil oyunların yükselişi
Nisan ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun bir kez daha PUBG Mobile oldu. Free Fire’ın Nisan ayında en çok ilgi gören oyunlar sıralamasında ikinci sırayı aldığı listede, sıralamadaki diğer oyunlardan 6 tanesinin mobil oyun kategorisinde olması dikkat çekti.
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
- PUBG MOBILE
- Valorant
- Garena Free Fire
- Call of Duty Mobile
- PUBG New State
- League of Legends
- Roblox
- CS:GO
- Arena of Valor
- Lords Mobile
İllere göre dağılım
Oyun alışverişlerinde nisan ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.
Yaş aralığına göre dağılım
Nisan ayında 21-30 yaş aralığındaki oyuncuların alışverişleri yine yükselişteydi. Bu oranı 30 yaş üzerindeki oyuncular takip etti.
Cinsiyete göre dağılım