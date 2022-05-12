Türkiye Oyun Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları nisan ayında, mart ayına kıyasla %5’lik bir düşüş gösterdi. Düşüşün tamamı PC platformu özelinde yaşanırken diğer kategorilerde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Satışların geçen yılın nisan ayına oranla %12’lik bir artış göstermesi ise geçtiğimiz yıla göre oyunlara olan ilginin arttığını kanıtladı.

Mobil oyunların yükselişi

Nisan ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun bir kez daha PUBG Mobile oldu. Free Fire’ın Nisan ayında en çok ilgi gören oyunlar sıralamasında ikinci sırayı aldığı listede, sıralamadaki diğer oyunlardan 6 tanesinin mobil oyun kategorisinde olması dikkat çekti.

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

PUBG MOBILE

Valorant

Garena Free Fire

Call of Duty Mobile

PUBG New State

League of Legends

Roblox

CS:GO

Arena of Valor

Lords Mobile

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde nisan ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Yaş aralığına göre dağılım

Nisan ayında 21-30 yaş aralığındaki oyuncuların alışverişleri yine yükselişteydi. Bu oranı 30 yaş üzerindeki oyuncular takip etti.

Cinsiyete göre dağılım