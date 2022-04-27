Toplu Taşımada Mobil Ödeme Yaygınlaşıyor

Herhangi bir banka/kredi kartına ihtiyaç duyulmayan ve tüm faturalı ya da faturasız mobil hat abonelerine açık olan ödeme yöntemini ücret tahsilinde kullananlardan biri de, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş.

Bir Aktif Bank iştiraki olarak toplu taşıma ve akıllı şehir çözümleri alanında Türkiye'nin 19 şehrinde hizmet veren E-Kent kamu ve özel sektör fark etmeksizin ücret toplamada şehirlere özel çözümler geliştiren bir firma. Toplu ulaşım dolumlarında ödeme seçeneklerine mobil ödemeyi de eklemek üzere 3 yıl önce Kahramanmaraş’ta pilot düzeyde çalışmalar başlatan ve platform tercihini Payguru’dan yana yapan E-Kent, ilk 12 ay içinde toplam dolumların %1’ini bu kanalla gerçekleştirmişti.

E-Kent Genel Müdürü Atıl Ferit Aykar, uzun süreli kapanmaların yaşandığı, ulaşımda yolcu kapasitelerine sınırlamalar getirildiği ve ciroların yüzde 50 azaldığı pandemi döneminin özel koşullarına rağmen, mobil ödemelerle gerçekleşen ciroda bu dönemde herhangi bir düşünün yaşanmadığını, hatta bu ödemelerin toplam dolumlar içindeki payını neredeyse 2 katına çıkardığını açıkladı. Aykar, şunları söyledi:

“Yeni normalle birlikte pandemi öncesi toplam ulaşım cirolarına henüz ulaşılamadığı halde, mobil dolum cirosu 10 ayda geçmiş yıllara göre 2 katına çıktı, oransal olarak da payını yüzde 3’lere taşıdı. İşin ilginci, mobil ödemeyle gerçekleşen işlemler kredi kartı işlemlerinin neredeyse 2 katına ulaştı.”

Atıl Ferit Aykar, bu durumdan çıkardıkları sonucu şöyle özetledi:

“Bankalardan kart tedarikinde veya kart limitlerinde sorunlar yaşayanlar ile Türkiye nüfusunun yüzde 30’una yaklaşan ‘unbanked’ tüketici kitlesine Payguru ile işbirliğimiz sayesinde alternatif bir ödeme yöntemi sunmuş olduk. Ayrıca paraya ve insana teması ortadan kaldıran bu yükleme yöntemi, pandemide önem kazanan sosyal mesafe kavramı nedeniyle tam bir biçilmiş kaftan oldu.”

E-Kent’e ödeme altyapısı sağlayan, Türkiye’nin lisanslı ilk mobil ödeme kuruluşu Payguru’nun CEO’su Işık Uman ise, ödeme platformlarının tek entegrasyonla üç operatörün kullanıcılarından da tahsilat yapabilme avantajı sunduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

“TPAY Mobile kapsayıcılığı ile 17 ülkede 37 operatörü kapsayan esnek, güvenli ve hızlı ödeme çözümlerimiz sayesinde üye işyerlerimiz daha önce erişemedikleri kesimleri müşteri portföylerine dahil edebiliyor ve böylelikle TCMB gözetimi altındaki korumalı hesaplarda tutulan tahsilatları güvenli bir şekilde artırabiliyorlar.”