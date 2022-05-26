TikTok, kültür mirasımızı tanıtmaya ve korumaya davet ediyor!

Kültür Mirasını Aydınlatan Müzeler TikTok'ta

TikTok, kültür mirasının koruyucuları olan müzelere bu önemli haftada ev sahipliği yaptı. 18-24 Mayıs tarihleri arasındaki "Müzeler Haftası" boyunca TikTok ve İBB Kültür AŞ'nin ortak kampanyasıyla, Şerefiye Sarnıcı'nın gizemli dehlizlerinden, Miniatürk'teki büyük ülkenin mini tasvirlerini, ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi’ olma unvanını taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nden, 130 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en önemli endüstriyel miraslarından biri olan Müze Gazhane'yi ziyaret eden ziyaretçilerin sayısı 40.000'e ulaştı. Öte yandan müzelere kampanyayı teşvik edip görünür kılma amacıyla 6 TikTok noktası eklendi.

Bu kampanya, içerik üreticilerinin yaratıcılıklarıyla, geçmişle günümüz arasında bir köprü oluşturabilmelerini hedefledi. TikTok bu yaratıcı içerikleri, #müzelerhaftası etiketi altında topladı.

Müzeler Haftası boyunca içerik üreticileri, kültürel mirasımızı koruyan müzeleri gezerek dünyanın neresinde olursa olsun tarih ve kültürümüzü tanımak isteyen herkese bir kapı araladı. Bu önemli kampanyanın partneri olan İBB Kültür AŞ Müzeler Haftası boyunca platformda içerik üreticilerine ve TikTok topluluğuna özel yaratıcı, eğlenceli ve bilgilendirici içerikler paylaştı ve tarih meraklılarını gezmeye, öğrenmeye ve üretmeye teşvik etti.

TikTok'un sanatla ve tarihle olan organik bağı gün geçtikte gelişmeye devam ediyor. Her gün keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye teşvik eden TikTok, kullanıcılarına geniş bir perspektif sunarak ilham vermeyi ve farkındalık yaratmayı sürdürecek.