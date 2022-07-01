TikTok 2022’nin 1. Çeyreğine İlişkin Topluluk Kuralları Uygulama Raporu’nu açıkladı

Hazırlanan bu rapor; TikTok’un eylemlerine, ilerlemesine ve karşılaşılan zorluklara daha fazla şeffaflık getirmek ve TikTok’un topluluğuna karşı sorumluluğunu gözler önüne sermek için genişletildi. Toplam video kaldırma hacminin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan ve kaldırılan video hacminin en yükseğine sahip 30 ülke, bu raporda detaylandırıldı.

Spam hesap etkinlikleri ve sahte etkileşimleri gösteren yeni grafikler de bu son rapora eklendi. Ek olarak, kaldırma işlemlerinin kırılımları da belirlenen alt-politikaya göre kategorize ediliyor. Örneğin, nefret söylemi davranış politikası kapsamındaki iki alt politika olan nefret dolu ideolojiler ve saldırılar/ hakaretler nedeniyle kaldırılan içeriğin hacminin yanı sıra; proaktif olarak, sıfır görüntülemede ve altında 24 saat içinde kaldırılan içeriğin yüzdesi de yayınlanıyor. Bu veriler araştırmacılar, akademisyenler ve sivil toplum tarafından daha fazla analiz yapılmasını desteklemek için dijital olarak analiz edilebilir formatlarda indirilebilir.

Ukrayna'daki savaş göz önüne alındığında bu rapor, TikTok'un politikalarını ve uygulamalarını güçlendirmeye yönelik devam eden çabaların da altını çiziyor. Bu çalışmalara, işgalin başlangıcından Mart ayının sonuna kadar kaldırılan içerik ve hesapların yanı sıra; doğrulanmış, etiketlenmiş içerik hakkında bilgiler ve daha fazlası dahil edildi.