Sosyal medyada doğru paylaşım yapmak için ipuçları

Pandemi yüzünden daha da hızlanan dijital çağla ilgili Bahar Üner Anahmias şu sözlere yer verdi:

"Devir öğrenme ve adapte olma devri. Gelişen teknolojiye adapte olup, hemen de işimize yansıtmamız lazım. Ben pazarlama kariyerimde geçirdiğim senelerin üzerine Dijital Pazarlama ve Teknoloji konularını ekleyeli çok oldu. Ama öğrenme bitmez. Öğrenme hayat boyu süren bir yolculuktur. Hele ki bu dönemde Metaverse’den bahsediyoruz, AR, VR teknolojilerine adapte olmaya çalışıyoruz, o zaman dijitalde hayatta kalmayı öğrenmeliyiz. Hayatta kalmak için de yenilikleri öğrenmeliyiz. Öğrenmek yetmez, işimize de uygulamalıyız.

Bu öğrenme yolculuğunda özellikle kadınların daha meraklı ve daha iyi öğrenciler olduğunu gözlemliyorum. Son dönemde Bilgi Girişimcileri arttı. Bilgi Girişimcilerinin kurslar ürettiğini, çevrelerine bilgilerini aktardığını görüyoruz. Udemy gibi platformlarda olabiliyor bu, Zoom gibi ekran karşısına geçerek de. Bu dönemde yüz yüze iletişim azaldı. Kurslar daha çok online olarak gerçekleşiyor.

O kadar çok platform, o kadar çok mecra var ki. Bana gelen danışanlarım nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Websitelerinden ve sosyal medya varlıklarından başlayarak bir analiz yapıyoruz. Sonra pazarlamanın ve sosyal medyanın basitleştirilmiş versiyonunu onlarla paylaşıyorum. Beraber bir yol haritası çiziyoruz. Bilgilerini en doğru şekilde piyasaya sunmaları, markalarını tanıtabilmeleri için Digibranding markamla onlara destek oluyorum. Satışları hızlanıyor ve marka bilinirliği kazanıyorlar.

Yapılan eğitimlerin bir kısmı sadece online, bazıları ise zoom üzerinden etkileşimli. Hibrit olanlarda daha iyi etkileşim alıyoruz. Online'da inanılmaz fırsatlar var. Açıkçası bilgi girişimcileri Online'da daha az kişiye dokunacaklarını zannederken, tam tersine daha çok kişiye ulaşıyorlar.

Sosyal medyada da nasıl var olacaklarını bilemeyenlere bir iki tavsiyem olacak:

- Türkiye'de sosyal medyada en çok kullanılan platform Youtube, onu Instagram takip ediyor. Instagram kendinizi ve markanızı tanıtmak için en iyi platform. Yönetebileceğiniz, yetişebileceğiniz kadar platformda yer almanızı tavsiye ederim.

- Sosyal medya platformları istikrar ve süreklilik sever. Düzenli paylaşım şart.

- Instagramda sosyal medyayı yönetmeyi öğrenmek lazım. Açıkçası eğer sosyal medyanızı başkası yönetiyorsa, daha soğuk, daha mesafeli bir hava oluyor. Evet kurumsal ve ciddi gözüküyor ama Instagramda insanların iletişim kurmak için var olduğunu unutmayalım. Eski tip medya artık öldü. Tek taraflı iletişim yok. Sosyal medya adı gibi sosyal ve karşılıklı iletişim içeriyor. Ben danışanlarıma sosyal medyalarını kendilerinin yönetmesini öğütlüyorum.

- Instagram yeni çıkardığı özellikleri daha çok gösteriyor, açıkçası o da yeni çıkardığı özelliklerin reklamını yapıyor. Bu nedenle Instagramı iyi takip edin, yeniliklere hemen adapte olun. Son 1 senedir Instagramda var olan Reels özelliğini markanıza uyarlayın. Etkileşimlerde fark göreceksiniz.

Instagramda paylaştığınız her postu testten geçirin;

Bu içerik müşteri adayım, takipçim için faydalı mı? Takipçim bu gönderiyi paylaşır mı, kaydeder mi? Bu özgün bir post mu, benden başkası da bu içeriği üretebilir mi?

Eğer bu 3 sorudan 2 sine evet diyorsanız, gönderiyi paylaşabilirsiniz. Doğru yoldasınız.

Son olarak unutmayın, kişiler sosyal medyada takip edecekleri kişiden fayda görüyorlarsa takip ediyorlar. Fayda sağlamak şart.”