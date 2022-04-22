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Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele kapsamında 60 maddelik yasa çalışması tamamlandı!
Sosyal medya kullanıcıları gördüğü haberleri genellikle araştırmadan inanarak hayatlarında uyguluyor. Kendi sosyal medya hesaplarında yalan haberlerin paylaşılması ile aynı anda birçok kullanıcıya ulaşan yalan haberler bilgi kirliliği oluşturuyor. Bu durum sorunları da beraberinde getiriyor. Yalan haberlerin önüne geçmek için Ak Parti 60 maddelik taslak metin hazırladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Bilim, Teknoloji 22.04.2022, 14:06 22.04.2022, 14:54
Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme AK Parti'nin yaklaşık sekiz aydır çalıştığı dezenformasyon düzenlemesinin 60 maddelik taslak metni tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın "Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz" demişti.