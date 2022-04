Ruhunu NFT'de Sattı!

Schaik ayrıca bir sözleşme hazırlayarak ruhunun hangi şekillerde kullanılabileceğini de belirtti

Stijn van Schaik adındaki 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. Stinus'un Ruhu adı verilen NFT ürünü blokzincire yüklenmiş ve ilk satışını yapmış durumda.

Satış için kurulan sitesinde ruh satışının kurallarını açıklayan Schaik, "Burada ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" dedi.



Ruhunu satan adam alıcısına ise istediği inanışa geçme sözü veriyor. Schaik her türlü dini inanış ya da ruhani gruba üye olabileceğini söylüyor. NFT'ler değiştirilemez olsa da yeniden satılabilir ürünler.



Schaik'in burada da bir çözümü var. Genç adam her yeni sahibin istediği inanışa geçeceğini belirtti. Ayrıca Schaik istenirse ruhunu parça parça inanışlara bölebileceğini öne sürdü. Schaik amacını NFT konusundaki farkındalığı artırmak olarak açıklamıştı. Bir Ethereum'un onda birine satışa çıkan ruh hemen satıldı. Schaik'in ruhunun yeni sahibi ise genç adamın ruhuna bin 40 ETH yani 3.5 milyon dolar değer biçti. (Ntv)

NFT NEDİR?

Tam adıyla Non-Fungible Token olan NFT, karşılıksız token anlamına gelir; bu, temel olarak, yalnızca size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olduğunu gösteriyor. Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır. NFT teknolojisi, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesini zorlaştırması bakımından daha da popüler bir hale geldi. Blok zincirindeki bir para birimini ifade eden token, Ethereum ya da Bitcoin gibi kripto para birimlerinde takas edilebilirken NFT Coin edilemez. Çünkü NFT, kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir.