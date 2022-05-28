Plan-S İlk Uydusu Connecta T1.1’i Uzaya Fırlattı

Her geçen gün büyüyen, 30’u aşkın ülkede mühendislik, sistem entegrasyonu, anahtar teslim tesis uygulamaları, endüstriyel kontrol sistemleri, IoT ve veri analitiği gibi uçtan uca hizmetler sunan ve imza attığı başarılı projelerle Türkiye’nin adını yurt dışında duyuran Kontrolmatik Teknoloji, iştiraki Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri tarafından üretmiş olduğu ilk uydusu Connecta T1.1’i, "SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission" roketi ile birlikte Florida, Cape Canaveral Kennedy Uzay istasyonundan başarılı bir şekilde fırlattı.

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan

Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek

Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek Connecta T1.1 gerçekleştirmesi planlanan uydu ve uzay yatırımlarının da ilk simgesi olacak. Türkiye’de birçok açıdan ilklere imza atan Connecta T1.1’in atılmasıyla ilgili görüşlerine yer veren Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan; “Türkiye’de uydu teknoloji alanlarında çalışan özel sektör firma sayısı çok fazla değil. Biz, Kontrolmatik olarak bu alan ile yakından ilgileniyor, nesnelerin interneti ve uydu haberleşmesi ile ilgili yaptığımız projelerle de adımızdan sıkça söz ettireceğimize inanıyoruz. İştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri’nin gerçekleştirdiği ARGE ve inovayon çalışmalarının sonucu ortaya çıkan Connecta T1.1 uydumuzun başarılı bir şekilde fırlatılması bizler için büyük bir gurur” dedi.

“Uzay ve havacılık sektörüne öncülük edeceğimize olan inancımız tam”

Connecta T1.1’in gerçekleştirilmesi planlanan uydu ve uzay yatırımlarının ilk simgesi olduğuna değinen Aslanhan; “Üretime, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte ülkemizin havacılık ve uzay sanayisine bulunacağımız katkıdan dolayı da çok heyecanlıyız. Şirketimizi her geçen gün ileriye taşıyacak, iş hacmimizi artıracak yeni ortaklık ve yatırımlarımız ile birlikte büyümeye devam ederek uzay ve havacılık sektörüne öncülük edeceğimize olan inancımız tam.” dedi.