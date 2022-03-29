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Metaverse onlıne eğitim dünyasını nasıl dönüştürebilir?

Metaverse, üç boyutlu sanal gerçeklik olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir teknolojik kavram olarak karşımıza çıkıyor. Metaverse’ün birden fazla kullanımı olacak gibi görünse de özellikle online eğitimde fark yaratacağına değinen uluslararası eğitim platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, Metaverse’ün online eğitimi nasıl dönüştürebileceğini 4 adımda sıralıyor.

Bilim, Teknoloji 29.03.2022, 09:51
Metaverse onlıne eğitim dünyasını nasıl dönüştürebilir?

Teknolojik gelişmelerle dünya her geçen gün değişiyor ve sanal dünya ile gerçeklik birbirine daha çok yaklaşıyor. Metaverse kavramı sanal bir gerçekliğin kurumlar ve kişiler için yeniden oluşturulduğu yapı olarak karşımıza çıkıyor. Sanal yapı içerisinde üç boyutlu olarak yer alınabilen Metaverse’de, gerçek zamanlı bir etkileşim söz konusu olduğundan kullanıcılara teknolojinin yer aldığı her alanda özellikle depolama sistemleri, oyunlar ve sanal satış platformları başta olmak üzere online eğitimde de oldukça etkili bir şekilde yer alınabilecek bir ortam sunuyor. Katılımcılarına gerçek zamanlı, canlı ve interaktif eğitimler ile kariyer yolculuklarına destek olan uluslararası eğitim platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, Metaverse’ün online eğitimi nasıl dönüştürebileceğini 4 adımda paylaşıyor.

Metaverse Nedir? 

Metaverse terimi, insanların üç boyutlu bir sanal dünyada avatar biçiminde birbirleriyle etkileşime girdiği, Neal Stephenson'ın 1992 bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıkardığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Romanda, gerçek hayatta olduğu gibi Metaverse, bildiğimiz şekliyle internetin sanal bir üç boyutlu uzantısıdır. Gerçek zamanlı etkileşim söz konusu olduğundan kullanıcılarına büyük özgürlük sunarken hayal edebilecekleri herhangi bir online ortam oluşturmalarına da olanak tanıyor.

Metaverse Online Eğitimi Nasıl Dönüştürebilir? 

“Metaverse, özellikle üç boyutlu sanal gerçekliğin en aktif olarak kullanıldığı alan olarak oyun sektöründe karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların birbirleriyle özgürce etkileşime girmelerine ve hatta avatarları aracılığıyla partiler ve konserler gibi etkinliklere katılmalarına da izin verecek sanal platform, son yıllarda tercih edilme oranı gittikçe artan online eğitimi de etkileyecek.” açıklamasında bulunan Elif Tuzlakoğlu’ya göre, online öğrenmenin popülaritesinin artmasıyla birlikte eğitimciler, eğitmenler, kurumlar gibi uzaktan öğrenmeyi daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmenin yollarını arıyor. Meta veri deposunun bu konuda yardımcı olabileceği 4 önemli yol bulunuyor.

1. İlgi çekici ve hayata yakın bir online sınıf oluşturma: E-Learning’in meta veri deposundan elde edebileceği ana fayda, online öğrenme ortamlarını hayata geçirme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimciler, ne olursa olsun eğitim ihtiyaçlarına uygun odalar inşa edebiliyorlar ve tek sınırları hayal güçleri oluyor. Tamamen özelleştirilebilir avatarlar, öğrencilerin gerçekçi nesnelerle etkileşime girmesine ve teoriyi uygulamaya koymasına olanak tanıyor. Metaverse, sanal sınıfa ekstra bir gerçekçilik duygusu katarak öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla katılmasını sağlayabilir.

2. İletişimi teşvik etme: Online öğrenmede etkileşim ve iletişim kolay olmuyor. Fiziksel mesafe, öğrenciler ve eğitimciler arasında izolasyon ve yalnızlık duyguları yaratabiliyor. Katılımcıları etkileşim kurmaya teşvik etmek için meta veri deposu, eğitmenlerin dahili toplantılar düzenleyebilecekleri odalar oluşturmasına olanak tanıyor ve aynı zamanda, öğrenciler iş birliği yapabilecekleri, birlikte çalışabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri çalışma odaları oluşturabiliyorlar. Bu özellikler, öğrencileri sınıf arkadaşları ve eğitmenlerle bağlantı kurmaya teşvik eder, böylece öğrenme deneyimini geliştirebilir.

3. Sürükleyici öğrenmeyi destekleme: Meta veri deposunu destekleyen ana teknolojiler artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçekliktir (VR). Spesifik olarak, kullanıcıların kendilerini sanal dünyaya kaptırmalarını sağlayan kulaklıklar veya gözlüklerle donatılmıştır. Öğrencilerin, teoriyi uygulamaya koymalarını, bilgiyi daha iyi muhafaza etmelerini ve derslere katılımı artırmalarına yardımcı olabilecek birçok teknoloji sunabilir. VR ve AR kullanarak öğrenciler simülasyonlara ve oyunlara fiziksel olarak oradalarmış gibi katılabilirler. 

4. Oyunlaştırmayı zenginleştirme: Oyunlaştırılmış öğrenmenin faydaları uzun yıllardır biliniyor. Oyunlaştırma yöntemi, öğrenmeyi eğlenceli ve zahmetsiz hale getirir, problem çözmeyi geliştirir, gerçek zamanlı geri bildirim sunar ve genel öğrenme deneyimini geliştirir. Meta veri deposuyla birlikte, kullanıcılar yalnızca oyun oynamadığı için oyunlaştırma her zamankinden daha fazla kullanılabilir. Metaverse’ün sonsuz olanaklarını birleştiren eğitmenler, öğrencilerin gerçek hayat senaryosuna benzeyen tamamen gerçekçi ortamlarda tamamlayabilecekleri oyun tabanlı aktiviteler oluşturabiliyorlar.

#metaverse #onlıne eğitim
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