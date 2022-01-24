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Metaverse, e-ticaret dünyasını nasıl etkileyecek?

Dünyanın en hızlı e-ticaret altyapısını sağlayan ikas, Metaverse hakkında merak edilenlere ışık tuttu. ikas, Metaverse’in e-ticaret dünyasındaki olası etkilerinden, bu konudaki doğru bilinen yanlışlara dek kavrama ait merak edilenleri masaya yatırdı.

Bilim, Teknoloji 24.01.2022, 11:04
Metaverse, e-ticaret dünyasını nasıl etkileyecek?

Metaverse kelimesi, Facebook’un ismini Meta olarak değiştirmesinin ardından oldukça popülerlik kazandı. Özellikle Mark Zuckerberg tarafından 2021 yılında yapılan açıklamadan sonra herkes bu teknolojinin ne olduğunu, ne zaman geleceğini ve neleri içerdiğini merak etmeye başladı.  

“Metaverse” terimi ilk kez nerede kullanıldı 

Metaverse aslında belirli bir platform, halihazırda var olan bir teknoloji veya kullanımdaki bir araç değil, bir bilim kurgu terimi. Neal Stephenson tarafından 1992 yılında yazılan bilim kurgu romanı “Snow Crash” bu terimin ilk kez kullanıldığı yer. Günümüzde ise Metaverse terimi, bu bilim kurgu romanında betimlenen teknolojiye benzer teknolojileri belirtmek için kullanılıyor. Teknolojik olarak bakarsak Metaverse, kullanıcıların birinci şahıs perspektifinden deneyimleyebildiği bir sanal dünya. Bunu içinde dolaşabileceğimiz bir internet veya sosyal medya platformu olarak da düşünebiliriz. 

E-ticaret dünyasındaki etkileri ne olacak?

Metaverse ile ilgili yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarının insanların böyle bir platformun var olup olmadığını merak etmesine yol açtığını belirten ikas kurucu ve CEO’su Mustafa Namoğlu, “Gerçeği söylemek gerekirse Metaverse daha tam olarak hazır değil. Her ne kadar buna yakın veya benzer teknolojiler önceden çıkmış olsa da, şu an tam olarak Metaverse diyebileceğimiz bir platform yok. Tam olarak hazır olmayan bir teknolojinin etkilerinden bahsetmek de kolay değil. Metaverse’in nasıl bir platform olacağı, nelere izin vereceği veya tam olarak kaç farklı Metaverse olacağı henüz bilinmese de bu konuda bazı öngörülerde bulunabilmek mümkün” dedi.

Sanal bir emlak ekonomisi oluşabilir

Namoğlu, “Metaverse insanların sosyalleşebildiği ve keşfedebildiği bir platform olursa, birçok şirketin bu platform içerisinde dükkan açıp satış yapabileceğini öne sürebiliriz. Böyle bir durumda e-ticaret dükkanları, fiziksel dükkanların dolaşılabilen bir formu haline gelebilir. Bu dükkanların bulunduğu sanal araziler ise bir çeşit emlak ekonomisi oluşturabilir. Böylece e-ticaret yapan insanlar dükkanlarının bulunduğu sanal araziyi satın alabilir veya kiralayabilir. Hatta sanal bir emlak sektörünün oluşması da muhtemel bir durum” diyor.

Sanal ilan panolarıyla tanışabiliriz

Metaverse içerisinde reklam verme seçeneği bulunacağı bilinse de, bunun tam olarak nasıl bir şekil alacağı belli değil. Reklamlar, sanal ilan panoları veya Metaverse içerisindeki binaların üstüne konulabileceği gibi, bugün sosyal medya platformlarının kullandığı kişisel reklam türlerine de benzeyebilir veya daha önce görmediğimiz bir form halini de alabilir. Önümüzdeki dönemde Metaverse içerisinde büyük ihtimalle NFT ve blockchain teknolojilerini daha yaygın olarak göreceğiz.

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